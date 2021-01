Água aromatizada é alternativa para se manter hidratado no Verão   

Uma das principais estratégias para se proteger das altas temperaturas do Verão é se manter hidratado. Mas mesmo com todas as campanhas e recomendações, tem gente que não consegue cumprir a meta diária de beber dois litros de água. Uma alternativa que vem ganhando força é a água aromatizada ou saborizada.

O conceito da bebida é antigo e remete à civilização egípcia. Consiste em misturar fatias de frutas (polpa e casca), folhas e até mesmo grãos na água mineral ou gaseificada. A combinação dos ingredientes pode gerar uma série de benefícios à saúde, além do principal, que é manter o corpo hidratado ao longo do dia.

Com dificuldade para ter uma rotina de hidratação, a analista financeira Tamires Buthegger conheceu as águas aromatizadas por indicação de uma nutricionista e afirma que não demorou muito para se tornar uma adepta. “Eu era o tipo de pessoa que só bebia água se estivesse morrendo de sede e, mesmo assim, preferia não beber pura. A partir da água aromatizada, consegui desenvolver o hábito. Pela praticidade no dia a dia, costumo usar hibisco, já que não dá trabalho, como no caso das frutas, mas vivo fazendo experiências”, relata.

O hábito de Tamires, inclusive, já contagiou os colegas de trabalho, que também entraram na onda da água aromatizada. “Hoje, quando chego para trabalhar, o pessoal já pergunta se trouxe, pois faço em uma garrafa de dois litros e deixo na geladeira para todos beberem. Em casa também já vem sendo assim com a família”, diz.

Segundo a chef Mell Cady, água aromatizada e Verão tem tudo a ver, porém a estratégia deve ser cultivada o ano todo, por se tratar de uma bebida leve e refrescante, que combina bem com o clima soteropolitano. Ela ressalta que o grande trunfo são as propriedades naturais dos insumos utilizados.

“As possibilidades são infinitas - folhas, frutas, especiarias -, e os benefícios estão diretamente associados à escolha. Por exemplo, ao usar o limão, você tem a vitamina C; com o hibisco, a bebida passa a ter propriedades diuréticas. Ao brincar com essas combinações, você faz com que o processo de composição bebida, além de saudável, seja divertido”, explica a chef Mell Cady

Mão na massa

O preparo ideal para a água aromatizada deve ser com o líquido já gelado, cerca de três horas antes de ser servida. Mell explica que o cuidado deve ser em torno do equilíbrio entre a água e os insumos. “Muita gente costuma perguntar sobre a quantidade de fruta que devemos usar, ou especiaria, porém isso varia de pessoa para pessoa. Alguns vão preferir sabores mais suaves, outros mais fortes. O segredo para acertar é testar”, comenta.

Sobre a validade da bebida, a chef Mell Cady explica que o modo de conservação é preponderante para definir quanto tempo a água aromatizada vai durar. Por isso é importante estar atento à oxidação das frutas. “Quando conservada na geladeira, a vida útil da bebida aumenta em relação à validade do que quando deixada do lado de fora. Por isso, sempre recomendo a produção em baixa quantidade”.

Faça a sua

Melancia com hortelã - A fruta tem funções diuréticas, além de ser muito nutritiva. Uma opção é cortá-la em cubinhos, acrescentar algumas folhas de hortelã para potencializar o sabor e refrescância e misturar com a água.

Limão siciliano, hortelã e abacaxi - A combinação de limão siciliano, folhas de hortelã e abacaxi é infalível. Corte tudo em pequenas porções (mantendo a casca dos alimentos) e misture com 1 litro de água. Depois é só levar à geladeira por entre duas horas a duas horas e meia e pronto!

Gengibre, canela e laranja - Para quem está em busca de emagrecimento e boa digestão, os termogênicos são aliados na aceleração do metabolismo. Adicione o gengibre, dois a três paus de canela e fatias de laranja. A água fica muito aromatizada.

Morango e manjericão - Quer uma outra opção de bebida refrescante? A combinação de morango com manjericão é incrível. Para prepará-la basta cortar o morango em pedaços pequenos, separar algumas folhas de manjericão e misturar tudo com a água.

Sou Verão

Gostou das dicas de água aromatizada? Um vídeo especial pode ser conferido no Instagram do CORREIO: @correio24horas. Feito pela apresentadora Mayara Padrão (@mayarapadrao), faz parte do projeto Sou Verão, que nos meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021 vem trazendo conteúdos esportivos e de proteção a saúde, com todo clima da estação mais esperada pelos baianos.

O Sou Verão, projeto realizado pelo Correio, tem o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.