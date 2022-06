Águas de São Pedro: veja previsão do tempo para esta semana em Salvador

O tempo chuvoso desta segunda-feira (6) em Salvador ocasionou 48 ocorrências registradas pela Defesa Civil, dentre elas 13 ameaças de desabamentos de imóveis e 6 ameaças de deslizamento.

A atuação da Alta Subtropical do Atlântico Sul está favorecendo o aumento dos ventos úmidos e ocasionando as chuvas fracas a moderadas ao longo de todo o dia e, por isso, a previsão da semana permanece a mesma desta segunda, segundo o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec).

Para terça e quarta, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, com chuvas fracas a isoladas. Já na quinta, o céu tende a ficar nublado, com chuvas fracas a moderadas na capital baiana.

De sexta a domingo, esqueça os planos de praia porque a previsão é de céu parcialmente nublado, com chuvas fracas a moderadas. As temperaturas médias da semana variam entre 20°C de mínima e 29° de máxima.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os ventos que assustaram os soteropolitanos no fim de semana tendem a diminuir ao longo desta semana. A previsão para os próximos dias é de ventos fracos a moderados, sem rajadas, até sexta.

Segundo a Codesal, a velocidade do vento em Salvador chegou a 46,1 km/h neste domingo (5). Já o alerta da Marinha informou que a velocidade chegou a 60 km/h no litoral do estado, entre as noite de sábado e domingo. Foram as fortes rajadas que provocaram a diminuição da intensidade da frente fria que estava sobre a cidade, desviando-a para Sergipe e Alagoas.

Plantão

A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.

As ocorrências podem ser acompanhadas em tempo real no link: http://www.codesal.salvador.ba.gov.br/index.php/boletins

A Defesa Civil de Salvador emite alertas por SMS. Envie um com o número do seu CEP para 40199 e receba os boletins de alerta da Defesa Civil. O serviço é gratuito.