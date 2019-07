Ainda dá tempo de salvar o 13º?

Edísio, ainda tem salvação para quem quer resolver as dívidas até o final do ano sem comprometer o 13º? Anônimo

Olá Anônimo. A organização das dívidas é um elemento importante para o equilíbrio financeiro, contudo, para que possa chegar ao objetivo é necessário que faça uma avaliação do montante total da dívida e se planeje para que caiba no seu orçamento o pagamento da pendência financeira, que pode ocorrer a partir de um parcelamento ou por quitação, tudo vai depender da forma como se planejar. Um fator relevante na hora de negociar suas dívidas é saber sua capacidade de pagamento para evitar fazer negociações que não possa cumprir, isso só elevaria ainda mais o endividamento. O 13º salário é uma boa fonte de recurso para ajudar no pagamento de passivos, mas é possível resolver a pendência com antecedência desde que o montante envolvido seja passível de pagamento com os recursos da sua renda mensal, sem precisar utilizar receitas extras para isso.





Minha filha tem 10 anos e estou pensando em fazer uma Previdência Privada para ela. É a melhor opção? Luana Oliveira

Olá Luana. A Previdência Privada é um produto financeiro, dentre outros, utilizados para aplicações de longo prazo, principalmente quando o objetivo é a aposentadoria. É importante destacar que não é o único, existem outros tipos de aplicação financeira que têm a característica de longo prazo e oferecem uma remuneração melhor que os fundos de Previdência, como, por exemplo, os Fundos Multimercados, Fundos Imobiliários, dentre outros, mas é importante ficar atento ao objetivo do investimento, para que opte por produtos que tenham boa rentabilidade mas que apresentem o menor nível de risco possível.





Como escolher uma corretora para começar a investir no Tesouro Direto? Gustavo Moreira

Olá Gustavo. Para investir em títulos públicos bastar ter uma conta em alguma instituição financeira que será a intermediária na operação e escolher o título que for mais adequado aos seus projetos, levando em consideração o prazo, o valor que será aplicado e a rentabilidade, fatores preponderantes para um bom investimento. Se optar por realizar a operação em alguma corretora, que pode ser as tradicionais ou as digitais, avalie a credibilidade que possui no mercado, o volume de patrimônio já alocado e se tem registro na CVM. Esses fatores são determinantes para uma instituição operar no mercado financeiro legalmente, portanto, tomando esses cuidados e observando qual corretora oferece as melhores condições comerciais, certamente fará um bom investimento.





Tenho um empréstimo consignado que já renovei algumas vezes e sói vejo a dívida crescer. Qual o caminho para conseguir uma revisão destes juros? O que fazer, Edísio? A sensação que eu tenho é que nunca vou terminar de pagar Ana Patrícia

Olá Ana. É preciso tomar medidas difíceis para solucionar problemas difíceis, portanto, vai ser necessário um forte ajuste na sua estrutura de gasto, ajustando o orçamento doméstico de tal forma que ele se adeque à sua realidade, inclusive considerando o pagamento do empréstimo. Fazendo isso, conseguirá equilibrar suas contas, mesmo que precise buscar uma renda extra e pagar a dívida até o final sem precisar renovar. Não sei o tamanho desse contrato, nem o prazo, mas seja como for, quanto mais cedo iniciar esse processo, melhor para você, pois conseguirá sair dessa situação mais rapidamente. Em relação à revisão dos juros, é possível sim, ainda que na minha opinião esse não seja o principal problema. Basta procurar um especialista em perícia econômico financeira para avaliar se há irregularidades no seu contrato que enseje o pedido de revisão, mas o mais importante é que encontre a melhor equação para equilibrar o seu orçamento e sair desse ciclo vicioso do endividamento.