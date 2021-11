'Ainda é cedo', diz Tereza Paim sobre ter decisão do Carnaval nos próximos dias

Apesar do prazo de 5 dias estabelecido pela Câmara Municipal para decidir sobre o Carnaval de Salvador, a secretária estadual da Saúde (Sesab), Tereza Paim, disse que ainda é precoce tomar a decisão. Nesta quarta-feira (10), a secretária afirmou que a discussão é permanente e tem embasamento científico.

"O prazo é o prazo da doença e a gente precisa respeitar isso, com base científica. As pessoas precisam estar vacinadas e precisam continuar usando máscaras. A qualquer momento, se a curva diminui ou ela aumenta, a responsabilidade é do governo o estado. Portanto, ainda é precoce ter qualquer afirmação em relação ao Carnaval. No momento certo, exato, nós vamos ter [uma resposta]", disse a secretária.

Tereza ressaltou que a realização da festa depende do controle da pandemia, que está ligado à vacinação completa da população. "Nós queremos avançar com a vacinação. mais de 700 mil não tomaram a segunda dose. Então, a gente precisa da ação dos municípios e das pessoas se vacinando".

A secretária também diz que ainda não é o momento de se pensar em deixar de usar máscaras. "Nós só vamos pensar nisso quando tivermos com maior parte de vacinados, e isso gira em 80%. Por enquanto, nada de retirar máscara, não tem por que ser pioneiro de nada, só se for em número de casos agora".