Ainda em obras, Balneário Camboriú (SC) libera acesso a nova faixa de areia de 2 km

A prefeitura de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, liberou o acesso ao novo trecho de 2 km da orla. A partir desta terça-feira (28), o público já pode aproveitar parte dos resultados do projeto de alargamento da faixa de areia na praia central do município.

O espaço entregue, que vai da rua 4.000 até o molhe da Barra Sul, foi finalizado no último dia 17, mas liberado para uso só agora, uma vez que ainda estava sendo realizado um processo de acomodação do aterro e de descompactação da areia.

A areia utilizada no projeto de ampliação é retirada de uma jazida que fica a 15 km da praia, carregada pela draga Galileo Galilei, navio de origem belga, e entregue até o local de obras através de uma tubulação submersa.

Primeiras etapas da obra - 31/08 (Divulgação/PMBC) Primeiras etapas da obra - 02/09 (Divulgação/PMBC) Primeiras etapas da obra - 2/09 (Divulgação/PMBC)

Prevista para ser concluída em novembro, a megaobra irá triplicar a faixa de areia, que passará de 25 metros para 75 metros –com possibilidade de retração de até 5 metros após um período de assentamento.

O trecho liberado será monitorado diariamente pelos guarda-vidas do Corpo de Bombeiros.

A megaobra, iniciada no dia 22 de agosto, foi estimada em R$ 66 milhões e conduzida devido a um empréstimo do Banco do Brasil. Um grupo de empresários locais arcou com os custos do plano de execução do projeto.