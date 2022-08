Ainda não pagou? Veja as datas de vencimento do IPVA para o mês de agosto

Quem ainda não pagou o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) precisa ficar de olho nas datas de vencimento do débito. Neste mês de agosto, acontecem os vencimentos para quem tem carros de placas com finais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0.

Os prazos são para donos de veículos que optaram pelo parcelamento do imposto em cinco cotas. Nos dias 30 e 31 de agosto, estão previstos os vencimentos da segunda parcela para as placas 9 e 0, da terceira para as placas 7 e 8, da quarta para as placas 5 e 6 e da quinta e última para as placas 3 e 4, respectivamente.

Agosto também é o mês de vencimento para quem tem carros com placa de final 3 ou 4 para realizar o pagamento em cota única com desconto. Os vencimentos são nos dias 30 e 31 de agosto, respectivamente.

Os demais prazos para cota única são os seguintes: 29 de setembro para placas de final 5, 30 de setembro para final 6, 27 de outubro para final 7, 28 de outubro para final 8, 29 de novembro para final 9, e 30 de novembro para final 0.

O calendário de pagamento do IPVA está disponível no site da Secretaria da Fazenda do Estado (www.sefaz.ba.gov.br), no Canal Inspetoria Eletrônica – IPVA – Calendário. Para mais informações, o contribuinte pode ligar para o call center 0800 071 0071 ou enviar e-mail para faleconosco@sefaz.ba.gov.br.

De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-Ba), é necessário ficar atento na hora de pagar o imposto, pois o licenciamento completo do veículo engloba outros itens além do IPVA, como pagamentos de multas pendentes e do licenciamento anual.

Para realizar o pagamento, basta ir a uma agência, um caixa eletrônico ou então utilizar o aplicativo ou o site do Banco do Brasil, Bradesco ou Sicoob, apresentando o número do Renavam.