Ainda sem Daniel, Bahia volta aos treinos na Cidade Tricolor

Depois de somar a segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro, o Bahia virou a chave e já pensa no São Paulo, adversário desta quinta-feira (20), às 20h, no Morumbi, pela quarta rodada da Série A.

Na manhã desta segunda-feira (17), o elenco do Bahia voltou aos treinos na Cidade Tricolor. Como de costume, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no triunfo sobre o Red Bull Bragantino fizeram apenas um treino regenerativo na academia e piscina.

O restante do elenco foi para o campo e trabalhou sob o comando do técnico Roger Machado. A novidade do dia ficou por conta do retorno de Fernandão. Recuperado da dor no tornozelo, o atacante treinou normalmente na manhã desta segunda-feira e deve ficar como opção para a partida contra o São Paulo.

Quem não participou da atividade no CT Evaristo de Macedo foram os jogadores Daniel e Flávio. Enquanto o primeiro se recupera de uma virose, Flávio negocia a transferência para o Trabzonspor, da Turquia, e foi liberado pelo clube.

Nesta terça-feira (18), o Bahia volta aos treinos na Cidade Tricolor de olho no confronto. Na quarta-feira (19), a delegação embarca para São Paulo. O Bahia é quarto colocado do Brasileirão, com seis pontos em dois jogos. O tricolor tem um jogo a menos no Brasileirão.