Ainda sem Galdezani, Bahia finaliza preparação para enfrentar o Altos

Mais uma vez sem divulgar os atletas relacionados para a partida, o Bahia finalizou neste sábado (27) a preparação para enfrentar o Altos-PI, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. O duelo será no domingo, às 16h, em Pituaçu.

Segundo o que foi divulgado pela assessoria de comunicação do clube, Dado Cavalcanti exibiu aos atletas vídeos com atuações do adversário. Depois, a equipe foi a campo para treinar bolas paradas e jogadas ensaiadas.

O zagueiro Anderson Martins e os volantes Jonas e Matheus Galdezani, esses dois últimos recém-contratados, realizaram um trabalho físico. O trio não deve ser relacionado para a partida pelo Nordestão.

Galdezani só começou a treinar no clube na sexta-feira (26). Ele estava afastado por ter testado positivo para covid-19, e por isso está se preparando de forma mais contida.

A expectativa gira em torno da possível estreia do zagueiro Luiz Otávio, anunciado na sexta-feira pelo tricolor e que já está regularizado junto à CBF. O defensor deve ganhar a vaga de Juninho e atuar ao lado de Lucas Fonseca.

Existe a possibilidade também de Dado lançar o argentino Germán Conti como titular. Outro reforço para essa temporada, o zagueiro ainda não atuou pelo Esquadrão.