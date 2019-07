Ainda sem ganhar no Vitória, Osmar Loss tem trabalho questionado

Pode nem parecer, mas Osmar Loss tem apenas pouco menos de dois meses à frente do Vitória. Ele foi contratado no dia 21 de maio, há exatos 51 dias. Sendo que destes, mais da metade, 28 dias, foi de trabalho fechado na pausa para a Copa América.

Apesar do pouco tempo, há na torcida quem entenda que o comando do rubro-negro já mereça ser trocado. Em boa parte porque o treinador vive uma sina: ainda não ganhou uma partida sequer.

Loss tem cinco jogos à frente do clube. Estreou contra o Atlético-GO, fora de casa, pela 5ª rodada, quando empatou em 1x1. As quatro rodadas seguintes foram todas derrotas: para Bragantino, Sport, Oeste e Cuiabá.

A última derrota veio na última terça-feira (9), por 1x0, no Barradão. E a vitória do Cuiabá veio após a intertemporada orientada por Loss, e o Leão voltou a cometer erros como, por exemplo, na bola aérea. O que complicou ainda mais a situação do técnico.

Após a derrota em casa, o presidente Paulo Carneiro foi visto tendo uma conversa a sós com o técnico. O que gerou a apreensão de uma possível demissão.

“Acho que o cargo de treinador está sempre ameaçado quando o resultado não chega. A conversa com ele [presidente] foi de cobrança de coisas que poderiam ter sido feitas de forma melhor”, disse Loss em entrevista coletiva após a partida.

“Sabemos que o treinador vive de resultados no Brasil. A nossa busca é para encontrar uma solução. Tivemos três contratações (durante a pausa para a Copa América) e pretendemos fazer mais duas ou três, pelo menos”, completou na entrevista.

O Vitória tem a pior defesa da Série B, com 20 gols tomados em nove jogos. Metade destes tentos foram sofridos sob o comando de Loss: 1x1 com o Atlético-GO, 2x0 para o Bragantino, 3x1 diante do Sport, 3x0 para o Oeste-SP e 1x0 ante o Cuiabá.

Dá para ver, também, que dos oito gols marcados pelo rubro-negro até o momento, apenas dois foram no período de Loss – um de Everton Sena e outro de Anselmo Ramon.

Após a derrota para o Cuiabá o técnico também comentou a escassez de gols: “As situações de risco ocorreram, mas têm que ser mais. Defensivamente, controlamos bem o adversário. Chutamos muito, mas para fora e com chutes bloqueados. Tivemos 20 finalizações, e não é pouco”.

A missão

Se ainda pretende alcançar o objetivo primordial do Vitória nesta Série B, o comandante terá uma das missões mais difíceis pela frente. Um técnico que ainda não venceu à frente da equipe terá, simplesmente, que ganhar uma a cada três partidas.

De acordo com o departamento de matemática e estatística da UFMG, o ponto de corte médio para o acesso na Série B são os 62 pontos. Para chegar lá, o Leão terá que somar 58 pontos de 87 que estarão em jogo até o final do campeonato.

Isso significa um aproveitamento de 66,7%. Apenas para comparação, esse é o aproveitamento atual do Botafogo-SP, segundo colocado, e do Londrina, terceiro.

Por enquanto, a realidade do Leão é brigar contra o rebaixamento. Para tanto, segundo a UFMG, ainda faltam 41 pontos. Precisará de um aproveitamento de 47%.