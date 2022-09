Ainda sem Rafinha, time do Vitória treina de olho no Figueirense

O Vitória segue em preparação para o jogo de domingo (18), às 16h, contra o Figueirense, pela quinta rodada do quadrangular decisivo da Série C. Nesta terça-feira, o técnico João Burse separou os jogadores por posição e cada grupo fez um treino específico. Depois, formou dois times para aperfeiçoar o modelo de jogo.

No primeiro encontro entre Vitória e Figueirense nessa fase, em Florianópolis, o Figueira goleou por 5x1. Na Toca do Leão, o zagueiro Marco Antônio evita falar em clima de revanche. “O que aconteceu em Florianópolis foi um acidente de percurso. Lógico que vamos entrar mais ligados para não cometer os mesmos erros que cometemos lá. Nos manter focados. Não é uma revanche. Vamos jogar por nosso objetivo que é conquistar o acesso, que é o mais importante”, afirmou. “O time já mostrou que tem brio, que consegue dar a volta por cima. A gente sabe que está devendo um pouco, mas vamos nos manter firmes”.

O técnico João Burse ainda não sabe se contará com o lateral esquerdo Lazaroni e o atacante Rafinha. Os dois seguiram no departamento médico. Rafinha, vale lembrar, é o artilheiro rubro-negro no campeonato, com oito gols marcados.

Terceiro colocado no grupo C, o Leão precisa ganhar a partida para entrar na zona de classificação, já que tem cinco pontos, um a menos do que a equipe catarinense. O ABC lidera com oito enquanto o Paysandu é o lanterna com três pontos.