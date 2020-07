Air Europa anuncia que retomará voos de Salvador para Espanha apenas em novembro

Divulgação

Ir para a Europa está cada vez mais difícil. A companhia de aviação Air Europa anunciou hoje, que por causa da pandemia do novo coronavírus, irá suspender todos os voos nos meses de setembro e outubro entre os destinos Madrid/Salvador/Madrid. A programação, de acordo com a companhia, é que esse trajeto seja reativado apenas no dia 03 de novembro.



A Air Europa explicou em comunicado que a medida foi tomada “diante do alto contágio do Coronavírus no país e, como também, por fechamento das fronteiras do Brasil e da Europa para brasileiros e por todas as incertezas do mercado”.