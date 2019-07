Ajudante de pedreiro é preso após dar mais de 20 golpes de facão no tio 

O ajudante de pedreiro Paulo Roberto Lima, 29 anos, foi preso nesta quinta-feira (26), acusado de tentar matar o tio, José Rabelo Lima, 46, com mais de 20 facadas. O crime aconteceu no dia 27 de junho deste ano, na Estrada do Coco, pouco depois da entrada de Vilas do Atlântico.

José está internado no Hospital Menandro de Faria desde então. “Foram muitos golpes, mais de 20. Ele está todo lapeado”, disse o delegado Joelson Reis, titular da 23ª Delegacia (Lauro de Freitas), responsável pela prisão.

Câmeras de segurança da região filmaram o momento do ataque. Nas imagens é possível ver o momento em que Paulo se aproxima de José e aplica os golpes. Na parte superior do vídeo, a vítima já aparece caída e segue sendo agredida.

De acordo com a investigação, Paulo cometeu o crime porque José invadiu um terreno já apropriado de forma indevida pelo sobrinho, uma chácara em Vila de Abrantes, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Apresentado à imprensa, José se manteve em silêncio e disse que só falaria na Justiça.