Ajustada por Guto, defesa do Bahia será colocada à prova contra ataque do Flamengo

Quem acompanha o Bahia desde o início do Brasileirão percebeu a mudança que ocorreu no tricolor desde a chegada de Guto Ferreira. Se antes o Esquadrão era presa fácil diante dos adversários e se encontrava na zona de rebaixamento, agora o time está invicto há sete partidas e conseguiu abrir distância DE seis pontos para o Z4.

A mudança mais sensível desde a chegada do treinador está no sistema defensivo. Apesar de nos números gerais o tricolor figurar entre as piores defesas da Série A, com 39 gols sofridos em 30 partidas, no recorte dos jogos sob o comando de Guto a situação é bem diferente. Nos últimos sete confrontos, o Bahia levou apenas um gol, no empate por 1x1 com o Ceará.

O bom momento da defesa coloca o tricolor como o time de melhor sistema defensivo no segundo turno do Brasileirão. Diante da maturidade alcançada pelo elenco, a boa fase vai ser testada contra o melhor ataque da Série A. Nesta quinta-feira, os comandados de Gordiola encaram o Flamengo, em jogo marcado para às 19h, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O rubro-negro carioca é disparado o time que mais balançou as redes adversárias. Foram 54 gols em 29 jogos. Uma média de 1,86 tentos por partida. Por isso, o duelo vai ser uma prova de fogo para o bom momento alcançado pelo Bahia sob a gestão de Guto Ferreira.

TRIO DE ATAQUE

A atenção precisa ser dobrada com o trio de ataque carioca. Bruno Henrique e Michael já marcaram 10 gols cada na Série A, enquanto Gabriel Barbosa aparece logo na sequência, com oito tentos. Michael, inclusive, tem sido o principal jogador do Flamengo nas últimas partidas. Tanto que dos nove gols que soma, seis foram feitos nos últimos oito jogos.

Esse ano, o Bahia sentiu o gosto amargo ao ser goleado pelo Flamengo por 5x0, em Pituaçu, pelo primeiro turno do Brasileirão. Apesar do poderio do adversário, Guto Ferreira acredita que o time pode fazer uma boa partida diante do rubro-negro.

“Estamos jogando jogo a jogo. E esse jogo contra o Flamengo também é muito importante para nossas pretensões. Lógico, a gente sai fortalecido pelo triunfo”, disse o treinador após a vitória por 1x0 sobre o São Paulo.

“Vamos estudar o que vamos fazer. Acho que vamos buscar fazer outra grande partida no Rio de Janeiro e, lógico, a gente corre sempre atrás do triunfo”, completou.

Para segurar o ataque do Flamengo, o Bahia aposta nas defesas de Danilo Fernandes. Antes reserva, o goleiro se firmou como titular após a chegada de Guto e vem sendo um dos destaques da recuperação tricolor.

De acordo com dados do site FootStats, nos últimos sete jogos, Danilo defendeu 97% das bolas mandadas para o gol. O goleiro fez ainda três defesas difíceis e o tricolor não perdeu desde que ele entrou como titular no time.

Contra o São Paulo, Danilo apareceu bem para salvar o Esquadrão no chute venenoso de Benítez, que foi no ângulo. Agora, o goleiro projeta manter a boa fase e fechar o gol para garantir que o Bahia leve ao menos um ponto no embate fora de casa.