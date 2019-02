Alagoinhas abre concurso com 505 vagas; salário chega a R$ 2.715,63

A prefeitura de Alagoinhas abriu inscrições de concurso público para o preenchimento 505 vagas em cargos de níveis médio e superior, sendo 97 para a contratação imediata e outras 408 para formação de cadastro de reserva. Para o nível médio, há oportunidades para assistente administrativo, motorista e auxiliar de classe. Já para nível superior, as vagas são para arquiteto, contador, administrador, bibliotecário, coordenador pedagógico e professores de diversas disciplinas. Inscrições até o dia 14 de março, no site www.nossorumo.org.br. A taxa de inscrição custa R$ 44 para os cargos de nível médio e R$ 58 para os cargos de nível superior.

De acordo com o edital do concurso público, os salários iniciais variam de R$ 1.198,47 a R$ 2.715,63. Os aprovados terão direito ainda a vale-alimentação e vale-transporte. As provas devem acontecer no próximo dia 14 de abril, no município de Alagoinhas.