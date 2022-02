Alan Santos sai em defesa de Queiroz: 'Todos estamos sujeitos a falhas'

Um lance consolidou o empate em 1x1 no Ba-Vi disputado na noite desta quarta-feira (2), no Barradão, pela 4ª rodada do Campeonato Baiano. Aos 35 minutos do segundo tempo, Guilherme Queiroz cobrou pênalti, mandou a bola na arquibancada e desperdiçou a oportunidade de garantir o triunfo do Vitória no primeiro clássico da temporada.

Após o apito final, o volante Alan Santos saiu em defesa do camisa 9 rubro-negro. "A equipe está de parabéns por lutar até o final, contra uma equipe qualificada, bem treinada. A gente teve chance de ganhar o jogo, perdemos o pênalti, todos nós perdemos. Nós estamos com o Queiroz, todos nós estamos sujeitos a falhas e ele já deu ponto pra gente no gol do primeiro jogo".

Guilherme Queiroz tem um gol anotado com as cores do Vitória. Ele garantiu o empate em 1x1 com a Juazeirense na estreia do estadual. Diante do Bahia, quem balançou a rede foi Luidy. Ele abriu o placar aos 14 minutos da etapa final ao acertar o ângulo. Rodallega deixou tudo igual no Barradão.

"Foi um jogo muito duro, é um clássico, detalhes. A gente teve detalhe pra ganhar o jogo. Tomamos gol também no detalhe, num erro nosso, corremos pra trás. Faz parte, acabou, agora temos que pensar no próximo jogo. Temos bastante tempo para recuperar, trabalhar, pra que a gente possa sair com êxito e classificar", afirmou Alan Santos.

Com o resultado, o Vitória permaneceu na 5ª colocação, agora com cinco pontos somados. O Bahia ocupa a quarta posição, com seis. O Jacuipense lidera o estadual, com nove pontos, e ainda não jogou na 4ª rodada. O Vitória só volta a campo no dia 13, às 16h, quando visita o Vitória da Conquista, no estádio Lomanto Júnior.

"A equipe ainda vai pegar mais conjunto e ficar mais forte. Nosso primeiro objetivo é classificar", projetou Alan Santos, que foi formado na base do Vitória e, nesse retorno ao clube, disputou o primeiro clássico pelo time principal. "Para mim é um privilégio muito grande, meu primeiro Ba-Vi no profissional, joguei muitos na base. Estou feliz de entrar em campo e poder contribuir", finalizou o volante.