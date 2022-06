Alba: 17 pessoas positivam para a covid, e Casa reavalia uso obrigatório de máscara

A tendência de aumento no número de casos positivos da covid-19 já pode ser sentida na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), onde, somente na última semana, pelo menos 17 pessoas tiveram resultados positivos ao serem testadas. A informação foi confirmada pela Diretoria de Saúde da Casa. A quantidade, no entanto, pode ser maior, considerando o número elevado e as diferentes dinâmicas de trabalho entre os servidores. A Casa tem feito o acompanhamento dos casos reportados com um auxílio de uma infectologista, contratada ainda na gestão do ex-presidente Nelson Leal (PP). A possibilidade de retomada do uso obrigatório de máscara já está sendo reavaliada pela Presidência.

Patrícia Andrade, da Diretoria de Saúde da Alba, avalia que os novos casos confirmados no local é um reflexo do avanço já registrado na capital baiana. “Lá nós somos um microcosmo, somos também o reflexo de Salvador, mas em números diminutos. Realmente, uma quantidade muito maior de funcionários passou a nos procurar com sintomas gripais nas últimas semanas. Tem também o norovírus, que provoca sintomas gástricos. Algumas pessoas foram nos procurar. Temos também um número baixíssimo de funcionários não vacinados, por isso, não tiveram complicações a ponto de serem internados. Está tudo sob controle”, diz. A Alba optou por não especificar o número exato de casos, no entanto, confirmou que pelo menos 17 servidores testaram positivo para a covid-19 após apresentarem sintomas gripais.

De acordo com Patrícia, a Casa, semanalmente, avalia os números ligados à covid e à saúde dos servidores como um todo. Na última reunião, realizada na terça-feira (31), a retomada do uso obrigatório de máscara nas instalações do Legislativo baiano foi pauta. “A máscara funciona como uma barreira importante, e a Presidência já está avaliando. Nós reforçamos a importância”.

A estimativa é de que circula diariamente na Assembleia Legislativa da Bahia um número superior a 3 mil pessoas, destas, pelo menos 2.500 utilizam o restaurante, espaço que permite uma maior concentração de pessoas em um mesmo espaço de tempo.

Fiocruz

Nesta terça-feira (1), a Fiocruz emitiu um alerta sobre o aumento expressivo de novos casos da covid-19 no Brasil, que já corresponde a 59,6% dos casos de Síndrome Respiratória Aguda (SRAG) com identificação viral nas últimas quatro semanas (de 1 a 28 de maio). Entre 20 de março e 16 de abril, período com o menor porcentual, a covid correspondia a 34,1%.

O dado divulgado pelo Boletim InfoGripe Fiocruz, mostra uma tendência de aumento pela terceira semana epidemiológica consecutiva. Somente na última semana epidemiológica (de 22 a 28 de maio), o porcentual de covid entre os casos de SRAG eram de 48%, enquanto que nas semanas anteriores, eram de 41% e 37%.

"O aumento de SRAG associada à covid indica um aumento dos casos em geral da doença, já que os casos leves são apenas a ponta do iceberg em relação ao total de casos de covid", explica Marcelo Gomes, pesquisador da Fiocruz.

O boletim aponta ainda que, entre os casos que evoluíram para óbito, 91,1% dos que tinham identificação viral testaram positivo para covid. Além disso, a curva nacional de casos notificados de SRAG continua com indícios de forte crescimento nas tendências de longo (últimas 6 semanas) e curto prazos (últimas 3 semanas).