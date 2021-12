Alba autoriza aumento para Rui Costa, que agora receberá R$ 23,5 mil por mês

O governdor da Bahia, Rui Costa, e o vice-governador, João Leão, assim como todos os secretários do poder executivo estadual tiveram um aumento de 5% em seu salário autorizado pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A confirmação da medida foi publicada no diário oficial desta terça-feira (21).

Com o acréscimo, Rui Costa passa a receber R$ 23.516,60 mensais. Já João Leão e todos os secretários embolsarão R$ 20.338,88.

O aumento entra em vigor no dia 1º de abril de 2022.

Para justificar o aumento, a alba publicou no diário oficial que o projeto tem o objetivo de " fixar os subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado, nos mesmos termos da revisão da remuneração dos servidores públicos ocupantes de funções de confiança, com vigência a partir de 01 de abril de 2022."