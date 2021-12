Álbum inédito de Letieres Leite e Orkestra Rumpilezz será lançado no começo de 2022

(Divulgação)

Letieres Leite posa com Orkestra Rumpilezz em Petrópolis

O último álbum inédito do maestro Letieres Leite e sua Orkestra Rumpilezz será lançado no começo do próximo ano. Intitulado Moacir de Todos os Santos, o disco, que sairá apenas em vinil e nas plataformas digitais, teve um dos singles (Coisa n.2) divulgado na semana passada. A obra relê o disco Coisas (1965), do músico Moacir Santos, ídolo do maestro baiano. O trabalho, gravado nos estúdios da gravadora Rocinante, numa chácara em Petrópolis, no Rio de Janeiro, saiu de primeira, sem que o maestro precisasse conferir as gravações originais de Moacir, tamanha era sua familiaridade com a obra do artista.

Passeio pelos terreiros

De acordo com informações da equipe que trabalhou na produção do disco, Letieres passeia pelos terreiros baianos, propondo claves rítmicas das composições, sempre sugeridas pelas melodias originais de Moacir. Vale lembrar que esta não é a primeira nem única gravação de Letieres para a recém-criada gravadora que pertence ao economista Sylvio Fraga, filho do ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga. O álbum O Enigma de Lexeu, do seu Quinteto, também saiu pela gravadora Rocinante em 2019.

(Divulgação)

Coletivo Rumpilezzinho homenageia seu criador no Fasano



Homenagem

E por falar em Letieres Leite, o artista ganhou homenagem do Fasano na última quarta-feira (8), data em que completaria 62 anos. A homenagem aconteceu ao pôr do sol no rooftop hotel, reunindo convidados e apresentação de um dos projetos mais importantes do maestro, o Coletivo Rumpilezzinho.

(Divulgação)

O artista visual Igor Souza

(Divulgação)

Série Co_Lapso, de Igor Souza: acrílico sobre tela

Novos talentos

Um dos novos talentos das artes visuais, Igor Souza, que já teve suas obras expostas Berlim, Porto, Nova York, Paris e Moscou, além do Brasil, é claro, inaugura projeto especial a partir de 15 de dezembro, na RV Cultura e Arte, no Rio Vermelho. Em CO_LAPSO, o artista reúne bases poéticas extraídas da mecânica quântica à sua busca pelo que chama de Arquitetura do Intangível, propondo um conjunto de obras que apontam para ideias de imprecisão e incerteza, ao mesmo tempo em que discutem aspectos litúrgicos e da ancestralidade coletiva. O trabalho pode ser visitado até 30 de janeiro presencialmente e de forma online, pelo site da galeria www.rvculturaearte.com.

Arte no corredor

O Corredor da Vitória agora tem um shopping pra chamar de seu. Na próxima quarta-feira, abre as portas o Vitória Boulevard com um mix de lojas e uma intervenção urbana assinada por Bel Borba e batizada de ABRACE. A obra será instalada em duas árvores no Corredor da Vitória para demonstrar o sentimento de acolhimento e afeto do empreendimento com seus clientes, com os moradores e com a região.

(Divulgação)

Renata Andrade investe em utensílios de luxo para casa

Casa de luxo

A Trousseau, marca paulista de cama, mesa e banho, inaugura hoje (14) a Trousseau Exclusivitè, no Salvador Shopping. A loja será comandada pela empresária Renata Andrade, dona da Intimissimi e da W2W. O projeto tem assinatura do arquiteto Marlon Gama.

(Divulgação)

Adriano Mascarenhas tem acumulado prêmios por seus projetos urbanísticos

Em alta

Adriano Mascarenhas, do Sotero Arquitetos, ganhou destaque na revista global Monocle. Com o projeto urbanístico para a Praça Marechal Deodoro. A reportagem foi ilustrada com imagens produzidas pelo artista Christian Cravo.

Prêmio

Os irmãos Mandelli (Luciano, Tatiana e Roberta) conquistaram mais uma vez o Top of Mind Casa e Mercado para sua marca Tidelli. O prêmio identifica as marcas mais lembradas pelo público especificador da arquitetura e do design de interiores através de pesquisa feita pelo respeitado Instituto Datafolha.

(Divulgação)

Alok é uma das atrações do Camarote Salvador



Novo endereço

O Camarote Salvador vai instalar sua megaestrutura no Centro de Convenções, na Boca do Rio, no período do Carnaval. O espaço, que exigirá o passaporte vacinal para acessar suas dependências e vai funcionar do dia 24 de fevereiro a 1º de março, terá palcos, trio elétrico, restaurantes, SPA, mirante e show de artistas como Ivete Sangalo, Bell Marques e Jorge & Mateus, dentre outros. Na pegada eletrônica, a produção confirmou as participações de Vintage Club e Alok, dentre outros DJs internacionais.