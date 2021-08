Alegria contagiante: Marcos Mion ganha recepção especial em seu 1º dia na Globo

Após ter assinado contrado com a Globo, o apresentador Marcos Miron teve o seu primeiro dia de trabalho. Sua recepção foi digna de comemoração. Ele foi recebido por uma grande festa e pela amaiga Didi Wagner, sua antiga parceria de MTV.

A recepção nos Estúdios Globo, teve direito a carro de som, tapete de vermelho e até banners dos apresentadores do Multishow. Além do “Caldeirão“, na Globo, ele vai comandar um programa no canal de música.



Nas redes sociais, o apresentor postou foto com o crachá, celebrando o momento. "Crachá + Estátua do Dr Roberto + Carrinho de golfe … meu Deus … tá acontecendo!! POR*******************A!!! Desculpa, Dr Roberto. Mas o que eu tô sentindo ao realizar o sonho da minha vida tá difícil de descrever em palavras!", escreveu nas redes.A alegria do apresentador não passou despercebida pelos internautas, que nas redes sociais comentaram a emoção de Mion. "Chorando com os stories do Marcos Mion, é muito bom ver a felicidade dele", escreveu um internauta. Outros lembraram a saída de Mion da Record. "Namore alguém que te ame igual o Marcos Mion ama sair da Record e ir pra Globo".