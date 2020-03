Aleixo Belov abre fundação e diz que museu está previsto para próximo mês de setembro

(Divulgação)

Casarão no Santo Antonio foi adquirido por Belov para a sede da fundação

A Fundação Aleixo Belov já abriu as portas no Santo Antônio Além do Carmo. A entidade, que tem como presidente o arquiteto e urbanista, Lourenço Muller, funcionará como um centro de estudos, pesquisa, fomento e discussão de temas ligados ao mar. Na última quarta-feira (4), Aleixo Belov convocou os integrantes do grupo Kirimurê – que reúne representantes de diversos segmentos da sociedade interessados na Baía de Todos-os-Santos - para apresentar o espaço em primeira mão. Para quem não sabe, a ideia de criar a fundação partiu deste grupo do qual o navegador é integrante.

Aleixo Belov (de pé) e Lourenço Muller na apresentação da Fundação

De olho no Forte

Dentre os projetos na mira do grupo, e também da fundação, está pleitear a gestão do Forte de São Marcelo para transforma-lo em espaço multiuso voltado para o turismo e preservação da baía.

Casarão no Largo do Santo Antônio será sede do Museu Aleixo Belov

Museu a caminho

Outro empreendimento de Aleixo Belov que está em curso no mesmo bairro é o museu que levará seu nome. Segundo ele, a previsão é que o espaço que vai receber todo o seu acervo, incluindo o barco Três Marias, com o qual ele deu a volta ao mundo três vezes, seja inaugurado em setembro próximo. Só lembrando que todo o investimento nos dois projetos foi feito pelo próprio Aleixo Belov.

Fogo de chão

Euderson Lopes será um dos chefs assadores que participarão do BBQ Armazém, evento que vai unir gastronomia e música no próximo dia 28 de março, das 13h às 19h, no Armazém Hall, em Lauro de Freitas. Especialista em técnica de defumação do churrasco americano, Lopes terá a companhia de outros sete assadores que comandarão estações de fogo de chão.

Chef assador Euderson Lopes comada o Marmoreio Cortes Especiais

Sol e mar

Com formação em gestão de design de moda e duas décadas de atuação no segmento de moda praia, Manuella Macedo inaugura hoje mais uma Many Praia e Fitness. A marca, que já conta com uma unidade em Lauro de Freitas, será no Rio Vermelho.

Manuella Macedo abre nova loja de moda praia

Que seja doce

Salvador vai sediar um dos eventos pioneiros de confeitaria do país. Trata-se do Brasil Cake Show que vai reunir confeiteiros de várias partes do mundo, entre os dias 25 e 27 de maio, no Porto Salvador Eventos, na Cidade Baixa. Durante o encontro vai acontecer um concurso internacional de confeitaria artística que vai eleger os melhores trabalhos. Dentre os jurados estão especialistas como Douglas Marchiane, Laíse Gama, Silvana Ribeiro e Elton Lucas.

Laíse Gama será uma das juradas do concurso de confeitaria artística

Para o mundo ver

O Centro de Convenções de Salvador vai receber, entre os dias 29 e 31 de outubro, seu primeiro grande evento científico. Trata-se do XX Congresso Internacional de Odontologia da Bahia (Cioba 2020), que vai reunir 8 mil participantes. Para o diretor geral do Centro de Convenções, Ludovic Moullin, a expectativa é grande “porque vai mostrar ao mundo o potencial da capital baiana e do empreendimento para receber grandes eventos”.

Romance a vista

Imortal da Academia Brasileira de Letras, o escritor baiano Antônio Torres, está finalizando um novo romance. O autor, que está prestes a completar 80 anos, deve lançar a obra, que sai pela Editora Record, no próximo mês de setembro.

Antonio Torres ocupa a cadeira 23 da Academia Brasileira de Letras

Comer, beber e rir

Tiago Maracajá, Werner Brito e Vinicius Lopes inauguram na segunda quinzena deste mês, no Rio Vermelho, o The Comedy House, um espaço exclusivo para apresentações humorísticas. Amantes da comédia, os amigos e sócios apostam num ambiente aconchegante para o público dar boas risadas e prometem bons serviços de bar e restaurante.

O trio Tiago, Werner e Vinícius vai comandar espaço para comédia