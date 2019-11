Além dos atletas, Vitória deve também a ex-funcionários

A recusa em concentrar antes do jogo contra o CRB, realizado na terça-feira passada, expôs a dívida do Vitória com os jogadores do elenco. Mas eles não são os únicos com quem o clube não tem honrado seus compromissos. Funcionários demitidos da Toca no final de abril, logo após a eleição de Paulo Carneiro à presidência, também estão sem receber o combinado. No distrato, o clube fez um acordo para pagar as verbas da rescisão trabalhista em seis parcelas a partir de outubro, sempre no dia 10, o que não aconteceu. Ou seja, já são dois meses de calote. E a expectativa a curto prazo é ruim, porque não há perspectiva de novas receitas e, para piorar, o fim da Série B no dia 30 de novembro implica no oposto, pois não haverá mais a renda de bilheteria proveniente dos jogos.

Ex-goleiro do Leão se torna técnico campeão

O ex-goleiro Nilson, que começou a carreira no Vitória na década de 1990, conquistou seu primeiro título como treinador, função iniciada neste ano. Foi campeão da 2ª divisão do Campeonato Pernambucano com o Decisão, time sediado em Bonito. Nilson tem 43 anos e está no segundo clube como técnico. O primeiro foi o Flamengo de Arcoverde, com o qual foi rebaixado no estadual após perda de pontos por escalação irregular.

Estadual reduz pré-temporada

O arbitral do Campeonato Baiano definiu a data do início do estadual em 15 de janeiro, uma semana antes da data prevista no calendário nacional divulgado pela CBF. Isso reduzirá o intervalo da temporada 2019 para a 2020 dos clubes: do Vitória de 52 para 45 dias e do Bahia 44 para 37, diferentemente do que publicamos na coluna da semana passada. A dupla Ba-Vi pretende iniciar o Baiano com o time de aspirantes em campo.

Rubro-negro vota contra o VAR

Ao contrário do que publicou a Federação Bahiana de Futebol em seu site oficial, o uso do VAR nos dois jogos finais do Campeonato Baiano de 2020 não foi aprovado por unanimidade. Dos 10 clubes participantes, o único que votou contra foi o Vitória, representado pelo presidente Paulo Carneiro na reunião.

‘Novo rico’ mira exemplo do Bahia

Diretor da Red Bull no Brasil, o executivo Thiago Scuro apontou o Bahia como uma das referências para o Bragantino, time comprado pela empresa e que disputará a Série A em 2020. “Clubes como Athletico-PR e Bahia têm feito trabalhos técnicos. Em cima disso vamos trabalhar para em três ou quatro anos estarmos disputando em cima”, disse Scuro ao blog de Rodrigo Mattos, no UOL. O clube espera ter orçamento de R$ 200 milhões.

Livro de contos de Martinho Lélis

Será lançado no dia 30 o livro Martinho Lélis - Memórias de um Cronista Esportivo, produzido pelos jornalistas Antonio Matos, Edson Almeida, Rogério Alves e Edmilson Ferreira. O lançamento será na Arena Aquática, na Pituba, das 13h às 18h. Martinho Lélis tem 50 anos de profissão, com passagem por várias emissoras de rádio de Salvador e pela TV Aratu. A obra reúne contos do radialista, que fez a cobertura de sete Copas do Mundo.