Alemão avalia empate do Vitória com o Atlético: 'Foi o nosso melhor jogo no ano'

O Vitória não conseguiu comemorar o primeiro triunfo do ano no Barradão, desperdiçou inúmeras oportunidades de balançar a rede e ainda amargou um empate sem gols. Apesar disso, o lateral direito Alemão gostou do que o rubro-negro produziu diante do Atlético de Alagoinhas na tarde deste sábado (26).

"A gente treinou bastante e sabíamos que estávamos devendo na parte ofensiva, mas tenho que ressaltar a evolução da equipe. Acho que foi o nosso melhor jogo no ano. Criamos mais, pecamos sim na última finalização", analisou o jogador, principal destaque do Vitória na partida. "É trabalhar cada vez mais, pois tenho certeza que a gente está no caminho certo", completou.

O empate com o Atlético não garante o Vitória no G4 do estadual após o final desta rodada. Agora com nove pontos, o rubro-negro segue na 4ª colocação, mas pode ser ultrapassado pelo rival Bahia, que visita a Juazeirense no domingo (27), às 18h, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

O Vitória só volta a disputar o Campeonato Baiano no dia 9 de março. Na ocasião vai visitar o Doce Mel, no estádio Barbosão. Antes, o Leão vira a chave e foca as atenções na estreia da Copa do Brasil. Na quinta-feira (3), às 20h30, o rubro-negro encara o Castanhal-PA, em confronto único eliminatório, no estádio da Curuzu, em Belém.