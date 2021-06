Alerta ligado: Vitória tem pior começo em edições da Série B

A Série B do Campeonato Brasileiro está apenas começando, mas o torcedor rubro-negro já está com o sinal de alerta ligado. O início do Vitória na atual edição é preocupante e são os números que apontam isso. É a pior largada do Leão na era dos pontos corridos do torneio de acesso.

Após derrota para o Náutico e empates com Guarani e Operário, o time soma dois pontos. Apesar da ressalva de que a amostragem é pequena para um campeonato de 38 rodadas, o rubro-negro nunca teve pontuação tão baixa depois das três primeiras da Série B. Nem mesmo em 2005, quando foi rebaixado à Série C ao final da competição. Naquele ano, somava quatro pontos a essa altura.

Antes da atual edição, as piores pontuações do clube depois de três rodadas foram em 2011 e 2019, quando conquistou três pontos. Em 2011, venceu o Vila Nova e perdeu para Icasa e Guarani. Terminou a competição em 5º lugar, sem conseguir o acesso.

Também não alcançou o objetivo em 2019, ano em que lutou contra o rebaixamento até a penúltima rodada e acabou na 12ª posição. Naquele ano, começou o torneio perdendo para Botafogo-SP e Guarani e vencendo o Vila Nova.

Os melhores começos do Vitória foram registrados em 2007 e 2015, quando somou seis pontos em cada edição. Ao final de ambas, comemorou o acesso à Série A. Em 2007, goleou o Avaí por 5x1 na estreia, perdeu para o São Caetano por 2x0 e na sequência venceu o Ceará por 3x0. Em 2015, o Leão perdeu do Sampaio Corrêa na estreia por 2x0 e reagiu em seguida ao bater Oeste (2x1) e Bragantino (4x1).

A edição de 2021 é a primeira que a equipe não vence em pelo menos uma das três primeiras rodadas. Em 2005, bateu o Vila Nova, em 2007 o Avaí e o Ceará, em 2011 novamente o Vila Nova. Já em 2012 ganhou do Grêmio Barueri, e em 2015, do Oeste e do Bragantino. Em 2019, derrotou o Vila Nova, e em 2020, o Sampaio Corrêa.

Este ano, o Vitória estreou com empate em 1x1 com o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Depois, perdeu para o Náutico por 1x0 no Barradão. O tropeço na 2ª rodada resultou na demissão do técnico Rodrigo Chagas, que estava à frente do time desde dezembro. Novamente em casa, já sob o comando de Ramon Menezes, o Leão empatou sem gols com o Operário, no domingo (13). Com os resultados, ocupa a 14ª colocação.

Fazer o time mudar o rumo dessa estatística é missão de Ramon Menezes já na quarta-feira (16), quando o Vitória visita o Remo, às 16h, no estádio Baenão, em Belém. "Temos um compromisso muito difícil diante do Remo. É uma viagem. O mais importante é que todo mundo tem que estar preparado. Está todo mundo concentrado para dar o seu melhor quando entrar", afirmou o treinador rubro-negro.

O começo do Vitória nas edições de pontos corridos da Série B do Brasileiro:

2005 - 4 pontos - Rebaixado à Série C na 17ª colocação

1ª rodada: Marília 2x2 Vitória

2ª rodada: Vitória 2x0 Vila Nova

3ª rodada: Santo André 2x1 Vitória

2007 - 6 pontos - Conseguiu o acesso na 4ª colocação

1ª rodada: Vitória 5x1 Avaí

2ª rodada: São Caetano 2x0 Vitória

3ª rodada: Ceará 0x3 Vitória

2011 - 3 pontos - Terminou na 5ª colocação

1ª rodada: Vitória 1x0 Vila Nova

2ª rodada: Icasa 3x1 Vitória

3ª rodada: Vitória 0x1 Guarani

2012 - 4 pontos - Conseguiu o acesso na 4ª colocação

1ª rodada: Grêmio Barueri 0x1 Vitória

2ª rodada: Vitória 2x2 América-RN

3ª rodada: Criciúma 2x1 Vitória

2015 - 6 pontos - Conseguiu o acesso na 3ª colocação

1ª rodada: Vitória 0x2 Sampaio Corrêa

2ª rodada: Oeste 1x2 Vitória

3ª rodada: Vitória 4x1 Bragantino

2019 - 3 pontos - Terminou na 12ª colocação

1ª rodada: Botafogo-SP 3x1 Vitória

2ª rodada: Vitória 2x1 Vila Nova

3ª rodada: Guarani 3x2 Vitória

2020 - 5 pontos - Terminou na 14ª colocação

1ª rodada: Vitória 1x0 Sampaio Corrêa

2ª rodada: Figueirense 0x0 Vitória

3ª rodada: Ponte Preta 3x3 Vitória

2021 - 2 pontos

1ª rodada: Guarani 1x1 Vitória

2ª rodada: Vitória 0x1 Náutico

3ª rodada: Vitória 0x0 Operário