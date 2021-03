Alerta: por que mulheres são vítimas de golpes de pirâmides financeiras?

A vulnerabilidade feminina em se tornar vítima de esquemas de pirâmide financeira, segundo o professor e coordenador do MBA em Gestão Financeira da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Ricardo Teixeira, tem a ver com duas situações: uma, são elas que, na maioria das vezes, chefes de família, buscam uma renda extra - seja para complementar a renda ou para ajudar amigos ou parentes - e outra: usam o lado emocional e, de fato, confiam mais no outro.

“Por esse motivo, geralmente, as mulheres não param para analisar minuciosamente o que lhes está sendo oferecido. E nessa busca por fonte de recursos elas costumam ser mais influenciadas, principalmente por pessoas conhecidas que estejam participando dos mesmos grupos”.

(Foto: Divulgação)

Teixeira destaca também que é justamente nesse ponto que está o interesse dos golpistas nessas mulheres. “Sem dúvida, a decisão passa por essa confiança”. Confira na entrevista abaixo.



Quais os impactos emocionais em vítimas de esquema de pirâmides financeiras?

Os impactos do sentimento de perda são sempre grandes e são proporcionalmente maiores dependendo dos valores envolvidos.

São pessoas que estão em busca de saídas para situações incômodas, que as fragilizam. Acreditam nas promessas e, quando se deparam com resultados adversos, se sentem tanto traídas, quanto pouco perspicazes.

Qual o discurso que esses esquemas usam e como isso afeta e atrai as vítimas?

No geral, a atração se dá pela vontade inerente ao ser humano de ser vencedor e de conquistar tranquilidade financeira. O que se vê, ainda, é um discurso bem elaborado, sobretudo, de retorno fácil “para quem é esperto, bem informado e antenado”.

Tem sido cada vez mais frequente o aumento de queixas de pirâmides financeiras que usam a causa feminina e atinge mais mulheres, como, por exemplo, as mandalas da prosperidade. Como enxerga esse cenário?

As mulheres tendem a buscar fontes alternativas de receita que possam resolver problemas financeiros seus, de familiares e até de amigos mais próximos.

Decidem, assim, pesando mais o lado emocional que o racional, por confiarem nas pessoas. Elas acabam devastadas por dois motivos: pela cobrança inesperada, portanto, aparentemente descabida, e pela perda da suposta amizade, acolhimento e convivência com o grupo ao qual acreditavam fazer parte.





QUEM É

Ricardo Franco Teixeira é doutorando em Administração de Empresas pela La Universidad Nacional de Rosario (UNR-Argentina), Mestre em Sistemas de Gestão pela Universidade Federal Fluminense (UFF). É consultor e também coordenador e Professor em cursos de MBA na Fundação Getulio Vargas (FGV).