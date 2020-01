Alexa entra no clima de volta às aulas

O sistema de voz da Amazon entrou no clima de volta às aulas. O Alexa traz novidades interessantes nesse período em que as escolas retornam as atividades: jogos educativos, curiosidades e história. Para quem quiser interagir, é só baixar o app no smartphone ou usar um dos gadgets/dispositivos que possuem a Alexa integrada, como a linah Echo e outros, como TVs LG, caixas de som da Intelbrás e Bose.

Seguem as sugestões da Amazon para usar no Alexa:

“Alexa, abra matemática para crianças” – Alexa apresentará exercícios para testar os conhecimentos.

“Alexa, quanto é a raiz quadrada de 324?” – e Alexa dá a resposta.

“Alexa, abrir Jogo da tabuada” – Alexa abrirá a Skill que permite disputar com um amigo o conhecimento em multiplicações.

“Alexa, abrir Desafio de Capitais” – para testar conhecimentos com um quiz sobre países e suas principais cidades, para testar conhecimentos.

“Alexa, lembre-me de revisar meu material de Física amanhã, às 8 da noite” – Alexa pode ajudar a não esquecer das tarefas.

“Alexa, soletre a palavra ‘paralelepípedo’” – Basta pedir e Alexa soletra palavras difíceis pra você.

“Alexa, qual a capital da Dinamarca?” – Alexa sabe a capital de um país, ou de qual país uma determinada cidade é a capital.

"Alexa, quem foi Pedro Álvares Cabral?", “Alexa, quando foi a independência do Brasil?”, “Alexa, o que foi a Guerra dos Farrapos?” – Alexa pode te ajudar com definições e perguntas sobre fatos e personagens da nossa história.

"Alexa, me conta uma curiosidade literária” – Alexa sabe fatos e curiosidades sobre livros e escritores.

"Alexa, como se diz ‘prazer em conhecê-lo’ em espanhol?" – Alexa traduz frases em diversos idiomas.