Alexandre Garcia é demitido da CNN após nova defesa do tratamento precoce

A CNN Brasil divulgou uma nota na noite desta sexta-feira (24) anunciando a demissão do jornalista Alexandre Garcia. Mais cedo, durante o programa "Novo Dia", o comentarista defendeu o tratamento precoce contra a covid-19 e foi desmentido ao vivo.

No documento, a emissora informa que a decisão foi tomada especificamente após ele defender o ‘kit covid’, que não possui qualquer evidência científica de efetividade, por inúmeras vezes.

“O quadro "Liberdade de Opinião" continuará na programação da emissora, dentro do jornal "Novo Dia". A CNN Brasil reforça seu compromisso com os fatos e a pluralidade de opiniões, pilares da democracia e do bom jornalismo”, declarou a emissora.



https://www.youtube.com/watch?v=8p9u4QnxgIk

O episódio de hoje foi apenas uma dentre as várias defesas ao tratamento precoce feitas por Alexandre. Na sua participação desta sexta no quadro"Liberdade de Opinião", ele afirmou que os "remédios sem eficácia ajudaram a salvar milhares de vidas durante a pandemia"."Os tais remédios sem eficácia comprovada salvaram milhares de vidas sendo aplicados imediatamente, mesmo antes do resultado do teste. É na fase 1, na fase 2 às vezes evitam hospitalizações. Na fase 1 sempre evitam hospitalizações, sempre evitam sofrimento. Na fase 3 são ineficazes, depois que a pessoa já está hospitalizada ou intubada. [...] Essa questão de eficácia comprovada a gente só vai saber daqui uns três anos. Agora tudo é experimental", disse o jornalista.

No entanto, logo após sua fala, a apresentadora Elisa Veeck o desmentiu. "Reitero sempre para vocês que nos acompanham que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN. E mais um acréscimo aqui neste fim do quadro de hoje, a CNN ressalta que não existe um tratamento precoce comprovado cientificamente para prevenir a covid-19. O que a ciência mostra é que a prevenção, com o uso de máscaras e a vacinação, são as únicas maneiras de combater a pandemia", disse ela.