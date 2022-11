Alexandre Nero posta foto sem camisa e movimenta a web: 'Hoje eu vou furar o seu bloqueio'

Alexandre Nero movimentou as redes sociais na manhã deste sábado (5) depois de publicar uma foto sem camisa e enrolado em uma toalha vermelha. O ator, que vive Stênio na novela Travessia, ainda fez uma legenda ousada para instigar os fãs.

"Hoje eu vou furar o seu bloqueio. Me deixa abrir suas vias interditadas por atos antidemocráticos do seu coração", publicou no Twitter. Nero, que é apoiador do presidente eleito Lula (PT), fez referências aos bloqueios nas rodovias realizados por Bolsonaristas desde o resultado das urnas.

Como esperado, os seguidores não ficaram quietos e devolveram a cantada com assuntos relacionados ao atuais acontecimentos. "Me chama de patriota do caminhão e me leva contigo pra qualquer lugar", disse um internauta se referindo ao homem que viajou por quilômetros pendurando em um caminhão tentando impedir a passagem nos trechos interditados.

"Faria todos os bloqueios possíveis só pra você furar", escreveu outra. "Vou colocar minha camisa da CBF agora", brincou outro internauta.