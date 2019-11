Alguma coisa está fora da ordem com o Bahia

O triunfo do Santos por 1 X 0 frente ao Bahia foi um resultado normal. O tricolor até que jogou bem, porém, de novo, nadou nadou e morreu na praia. Nem vou entrar no quesito VAR (o chamado árbitro de vídeo) se foi ou não impedimento. Mas isso não quer dizer o time desaprendeu a jogar, que o treinador Roger Machado também desaprendeu a treinar. Nada disso.

Mas, paixões à parte, como canta o também tricolor Caetano Veloso, alguma coisa está fora da ordem com o elenco. Não sei se seria o caso de uma conversa séria entre a direção do Bahêa a comissão técnica e os jogadores. Tipo aquelas DRs que casais em crise costumam fazer quando lavam roupa suja, um diz para o outro tudo que está entalado na garganta e na sequência a vida segue normalmente. Não vou entrar nessa de que está havendo corpo mole por causa de uma suposta premiação.

Acho tudo isso devaneios de torcedores mais exaltados. Mas como estamos na Bahia (o estado) talvez um bom banho de folha, uns passes,um pouco de sal grosso e muita reza forte possa ser uma das soluções. Enfim, vamos pedir ajuda a todos os santos e orixás. E esperar o que vai acontecer daqui pra frente. E, com certeza, independente de tudo, torcedor do Esquadrão jamais abandona o Esquadrão. Na chuva ou no sol, na saúde ou na doença.

Vumbora Bahêa Minha Porra!





Texto originalmente publicado no Facebook e replicado com autorização do autor