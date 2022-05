Aliados do PT alertam que 'pedaladas' com pesquisas vai estimular voto útil em Neto

Líderes da base aliada ao Palácio de Ondina alertaram os estrategistas eleitorais do PT sobre os riscos de usar dados de pesquisas que atrelam a disputa na Bahia à corrida presidencial, na tentativa de impulsionar o candidato do partido a governador, Jerônimo Rodrigues. Nas últimas reuniões voltadas a analisar os rumos da sucessão estadual, caciques governistas apontaram que dar visibilidade maciça ao cenário onde Jerônimo cresce com o apoio do ex-presidente Lula, tática criada para camuflar a larga vantagem do ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), vai estimular o voto útil entre integrantes da tropa leal bolsonarista alinhados ao ex-ministro João Roma (PL) no primeiro turno.

Corte pela raiz

Políticos experientes da base avaliam que a pedalada numérica adotada pelo PT nas pesquisas pode levar o eleitorado de Roma a migrar em massa para o bloco de Neto, movido pelo intuito de dinamitar o quanto antes a ida de Jerônimo para o segundo turno.

Análise combinatória

O alerta sobre os efeitos colaterais decorrentes da artimanha petista é respaldado pelos levantamentos atuais. Todos eles indicam, claramente, que a desidratação de João Roma ou sua saída do páreo elevam de modo substancial as chances de vitória de ACM Neto na primeira rodada. Hoje, as pesquisas já mostram essa tendência, mesmo com o candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL) na pista. No entanto, o voto útil alimentado pelo receio de que Lula puxe uma eventual ascensão de Jerônimo Rodrigues facilitaria ainda mais o caminho de Neto. Sobretudo porque, embora o ex-presidente tenha poder de atrair votos na Bahia, ele não possui, de longe, o peso que teve um dia.

É o que resta

Apesar de consciente dos prováveis danos, a cúpula do PT está decidida a levar a tática adiante. Com um candidato desconhecido por mais de 90% do eleitorado, cuja passagem pela Secretaria de Educação rendeu à Bahia o título de pior ensino público do país, pongar em Lula e tentar nacionalizar a sucessão são vistos pelo partido como os únicos meios de evitar a derrota na primeira batalha e chegar à segunda.

Assunto caseiro

O uso de artifícios para inflar as intenções de voto de Jerônimo Rodrigues, com base na polarização entre Lula e Bolsonaro, esbarra na disposição de ACM Neto em manter independência em relação à disputa presidencial. Tal firmeza se deve à convicção de que, diante da decadência econômica e social do estado, do avanço da violência, do salto do desemprego e da queda na qualidade da educação e da saúde, o eleitor está mais interessado no futuro da Bahia do que no duelo pela Presidência.

Nem te ouço

Neto demonstra postura idêntica frente às provocações para que manifeste apoio a um dos candidatos ao Palácio do Planalto. Em suma, que tem lado definido, e ele é a Bahia, enquanto os demais buscam bengalas em Brasília para se sustentar.