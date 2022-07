Alinne Rosa canta hino nacional em ato com Lula na Fonte Nova; vídeo

A cantora Alinne Rosa foi a responsável pelo canto do Hino Nacional Brasileiro em ato do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva, neste sábado, como parte dos atos cívicos do Dois de Julho, data que marca a Independência da Bahia.

ACOMPANHE AQUI A COBERTURA COMPLETA DO DOIS DE JULHO

"Celebrar ao lado de um representante do povo tão importante essa data que lembra a libertação do povo brasileiro foi muito simbólico. Fiquei muito feliz e me senti honrada com o convite", disse a cantora após o ato na Arena Fonte Nova.