Alisson Cassiano se queixa de gramado e iluminação: 'Tudo difícil pra gente'

O Vitória deixou muito a desejar na noite desta quarta-feira (9), quando perdeu para o Doce Mel, por 1x0, em Cruz das Almas. O jogo marcou o encerramento da 7ª rodada do Campeonato Baiano e manteve o Leão fora da zona de classificação que dá acesso às semifinais do estadual. O único gol do jogo foi marcado por Mateus Moraes, contra. Companheiro dele na defesa, o também zagueiro Alisson Cassiano se queixou do gramado e da iluminação do estádio Barbosão após o apito final.

"O nosso sentimento é de que a gente está brigando, lutando, trabalhando, mas infelizmente dentro de campo as coisas não estão acontecendo. É um resultado difícil de explicar. Jogo difícil, campo difícil. Tudo difícil pra gente. Iluminação... É claro que nessas horas a gente não tem que colocar muleta, mas o nosso time joga com a bola no chão e a situação do gramado é impraticável para isso, favorece o adversário. Tanto é que está vendo inúmeros exemplos em Copa do Brasil de times que jogam em campos como esses eliminando times favoritos, mas a gente tem que levantar a cabeça. Não podemos desistir. É continuar fazendo o nosso trabalho que uma hora as coisas vão virar", afirmou Alisson Cassiano.

Com o resultado, o Vitória se manteve na 5ª colocação, com nove pontos, e já não depende das próprias forças para avançar às semifinais. O rubro-negro volta a entrar em campo pelo Baiano no sábado (12), às 18h30, quando visita a Unirb, no estádio Carneirão, em Alagoinhas.