Alive: Alok anuncia seu primeiro especial de fim de ano

Pois bem, cara e caro leitor: já estamos quase em novembro. Sim, falta menos de um mês para acabar o ano. Sim, 2020 foi tiro, porrada, bomba, dor e sofrimento. Mas já que estamos aqui (e que bom que estamos!), vamos falar de umas novidades: Alok anunciou em seu Instagram nesa terça (27) que vai comandar o seu primeiro especial de final de ano. A live, batizada de Alive assim como o seu novo single, acontece no próximo dia 5 de dezembro. O especial será transmitido ao vivo no Youtube do DJ

Em seu Instagram, ele escreveu que a ação foi inspirada na passagem do cometa 21P/Giacobini-Zinner, que pode ser visto da Terra anualmente no mês de outurbo e deixa um rastro de minúsculos detritos que foram uma chuva de meteoritos.

Alok promete muitas surpresas e garantiu que vai revelar aos pouquinhos. Por hora, ele afima que haverá uma seleção de nove cidades brasileiras para receberem a ativação de um laser de alto alcance pelo céu. Para isso, o DJ está recebendo sugestões sobre quais municípios o laser deve passar através de comentários que estão sendo feitos em suas redes sociais.

Assista logo abaixo ao vídeo publicado pelo artista anunciando a live.