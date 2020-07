Alívio: com queda de doações na pandemia, instituições recebem kits básicos

Cerca de 120 famílias puderam respirar mais aliviadas nesse início de semana. Nesta segunda-feira (13), elas receberam doações de produtos para higiene pessoal e frascos de álcool gel, além de um cartão de alimentação no valor de R$ 115. A ação foi promovida pelo Parque Social, com apoio financeiro do Instituto Coca-Cola, e beneficiou duas instituições.

As consequências da crise provocada pelo coronavírus também impacta as pessoas em vulnerabilidade social. Segundo instituições de apoio, as doações, que são o principal meio para adquirir alimentação, produtos de higiene e proteção individual em tempos de pandemia, caíram drasticamente por conta do vírus.

Segundo Maria Cristina Cordeiro, presidente do Lar Vida, abrigo que acolhe crianças com deficiência em situação de abandono e que foi beneficiado pela doação, os kits chegaram na hora certa.

"A doação é importantíssima porque, além de trazer um cartão para compra de alimentos, nos ajuda por meio dos produtos de higiene. O álcool gel ajuda a manter o cuidado máximo para que o vírus não chegue até aqui”, afirma a presidente.

A diretora geral do Parque Social, Sandra Paranhos, explica a importância da ação e o porquê da escolha do Lar Vida e da Associação Evolução, que têm em comum a assistência às pessoas com deficiência, para receber as doações.

"É um momento complexo para todos, sobretudo para as famílias que têm pessoas com deficiência. Em razão disso, inserimos mais uma vez esse público na tentativa de amenizar o impacto desse período tão complicado”, destaca.

Célia Carvalho, vice-diretora da Associação Evolução, que presta assistência para autistas e pessoas com outros tipos de transtornos, salientou que o kit ajudará a cumprir a função de prevenção que a instituição não pode ensinar, por estar distante dos assistidos pelo projeto. "Os kits, por virem com uma cartilha que indica cuidados para prevenir o coronavírus, vão poder realizar o trabalho de conscientização para as famílias que não pudemos realizar no momento por conta do isolamento social", afirmou.

Além de ajudar na luta contra o coronavírus, o kit auxilia os pais a fornecer uma alimentação completa para os contemplados pela iniciativa. Eliene Pereira, 49 anos, mãe de Paloma Pereira, 26, que recebe assistência da Associação Evolução, diz que a ajuda chegou em um momento delicado. "Com a situação da pandemia, a gente se apertou. Eu estou desempregada e as coisas vão ficando difícil. Com esse cartão, poderemos oferecer uma alimentação melhor para minha filha" contou a doméstica.

O aperto nas contas não é exclusividade da família da Eliene. Rita Menezes, 63 anos, mãe de Danilo Menezes, 33, que também é assistido pelo projeto, disse que o alto valor dos produtos fez com que sua situação financeira piorasse.

"Os meninos ficam mais em casa e, consequentemente, comem mais. E, para completar, tudo ficou muito caro e apertou as nossas contas. A alimentação de Danilo é rigorosa e precisa seguir uma dieta, por ele ter problema com obesidade. Por isso, a alimentação, que já não era fácil, ficou quase impossível", lamentou a dona de casa, que não trabalha há 33 anos e conta com ajuda do governo e projetos sociais para se manter.

Os internos do Lar Vida também sabem do valor dos kits para a manutenção do material básico do qual eles fazem uso e ficaram contentes com a chegada da doação. Cíntia de Souza, 25 anos, residente do lar desde quando tinha apenas um ano, agradeceu a iniciativa.

Cintia comemorou as doações (Foto: Marina Silva/CORREIO)

"Eu agradeço ao Parque Social e a todos que ajudam a trazer essas doações que fazem muita diferença para o nosso lar”, declarou com um sorriso no rosto.

Cleiton Galdino, 29 anos, mora no lar desde recém-nascido e falou sobre o caráter positivo da doação para proteção dos abrigados em meio à pandemia. "É muito bom que essas doações estejam chegando. Elas são importantes porque, se não fosse por elas, não poderíamos nos cuidar e nos proteger contra o vírus nesse período”, disse.

Vitória Talita, 23 anos, funcionária do Lar Vida, é outra que destacou a importância da doação no combate ao coronavírus dentro da instituição. “Esse tipo de doação é importantíssima tanto para os internos como para os funcionários. Até porque os internos, às vezes, não têm a consciência do cuidado necessário no meio dessa pandemia. Com os materiais de higiene, podemos passar isso pra eles, podemos ensinar que é fundamental lavar as mãos e passar o álcool em gel", afirmou a jovem, responsável por cuidar dos abrigados durante o dia.

Cleiton mora no lar desde recém-nascido (Foto: Marina Silva/CORREIO)

O Lar Vida

O Lar existe desde 1985 e já ajudou milhares de crianças que não tinham onde viver. Segundo Cristina, o espaço, que hoje abriga 105 crianças, adolescentes, jovens e adultos, é um lugar específico para receber crianças em situação de abandono e que tem uma atenção focal em crianças com deficiência.

Uma vez no lar, o interno só sai se for essa sua vontade. “Aqui é um pouco diferente, os meninos não saem ao fazer 18 anos. Se eles puderem e quiserem, podem sair. Se não, são livres para permanecer quanto tempo for necessário para eles”, explica a presidente.

Cleiton, não poupa elogios ao falar do lar. “Para mim, o Lar Vida é tudo. Se não fosse essa instituição, eu não sei o que seria de mim. Porque eu fui abandonado e esse lugar me deu a única família que eu tenho”, declara o jovem que não pensa em deixar a instituição.

Cíntia segue o mesmo discurso do companheiro de casa. “O Lar Vida é fundamental para o meu crescimento. Fui muito feliz aqui dentro por tudo que vivi e a família que eu tenho por aqui”, afirma.

Como ajudar

O Lar Vida tem se mantido através de doações como a do Parque Social e de parceiros da instituição. Para saber como auxiliar através de doações, é só entrar em contato com eles através do Instagram, onde a instituição está como @larvidaoficial.

A Evolução oferece aos seus alunos serviços especializados no tratamento de transtornos neuropsiquiátricos, como autismo. No momento, a instituição atende cerca de 90 pessoas. Para ajudar a Associação Evolução, você pode entrar em contato ligando para o número (71) 3231-1502.

Parque Social

O Parque Social é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, voltada para promoção da assistência social, que busca ser referência local pela implementação de tecnologias sociais de impacto na vida das pessoas e das comunidades, através da realização de ações sociais.

O público atendido pelo Parque Social é formado por crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, em situação de vulnerabilidade econômico social.

* Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro