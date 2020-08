Alma lavada: pontos turísticos de Salvador recebem limpeza para espantar coronavírus

Salvador está de alma lavada. Hoje, o corpo e o coração da terra do dendê passaram por uma limpeza para abrir os caminhos. Desta vez, no entanto, não teve o famoso banho de folha das religiões de matrizes africanas, e sim muitos pulverizadores cheios de quaternário de amônia.

Nesta quinta-feira (27), os principais pontos turísticos da cidade receberam a visita de equipes das Forças Armadas, compostas pela Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira. Todos estão unidos em uma ação proposta pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) para garantir segurança na retomada do turismo na capital baiana.

A desinfecção foi feita em alguns dos pontos mais visitados de Salvador: no Caminho da Fé, Igreja do Bonfim, Cidade Baixa, Praça Cairu, Elevador Lacerda, Praça Tomé de Souza, Praça da Sé e Cruz Caída, Casa do Carnaval e Plano Inclinado Gonçalves, que liga o Centro Histórico ao bairro do Comércio.

Ao todo, 20 profissionais atuaram na limpeza, contando com o reforço de mais 15 militares que, segundo o titular da Secult, Pablo Barrozo, fizeram com que o processo fosse concluído com muito mais agilidade.

“Muita gratidão por essa relação das Forças Armadas com a prefeitura. Esses pontos turísticos são a cara da cidade. Nós cuidamos deles com muito zelo, mas prioritariamente temos cuidado da segurança das pessoas. E essa ação tem, justamente, esse objetivo, o do cuidado com a vida, tornando esses ambientes seguros para que as pessoas possam andar pelas ruas, obviamente cuidando dos protocolos previstos pelo município, como o respeito ao distanciamento e uso de máscara para combatermos e vencermos esse momento de uma forma rápida e segura”, afirmou Barrozo.

Essa foi a segunda ação de limpeza pesada nos pontos turísticos pela qual Salvador passou. A higienização para eliminar qualquer possibilidade de infecção pelo coronavírus ocorreu anteriormente no último dia 13, por meio de uma parceria entre a Secult, Prefeituras-Bairro e a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb).

Na ocasião, foram doados mais de 12 mil litros de água sanitária para moradores e comerciantes do Centro Histórico. O objetivo, segundo o titular da Secult disse à época, era "deixar o Centro Histórico higienizado, com ambiente seguro para a retomada das atividades econômicas e turísticas, de forma gradual, trazendo uma maior segurança às pessoas que moram, que trabalham e aquelas de visitam um dos pontos turísticos mais belos da cidade”.

Além disso, neste mesmo dia, funcionários da Limpurb fizeram uma higienização nos espaços públicos da região.