Almir Sater é tietado por PMs durante abordagem: 'O senhor é o dono dessa chalana?'

O cantor e ator Almir Sater passou por um situação inusitada ao ser abordado por policiais o 7º Batalhão da Polícia Militar de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. O "Eugênio", da novela Pantanal, foi tietado pelos PMs e até posou para uma foto.

Em publicação realizada pelo Batalhão nas redes sociais, os policiais explicam que Almir estava "próximo à chalana, contemplando o horizonte no barranco do Rio".

Aproveitando a oportunidade e cenário, o post ainda acrescentou um diálogo que poderia ter saído da própria novela. "Já estava escurecendo... Nossa equipe da Patrulha Rural avistou o Eugênio, próximo à chalana, contemplando o horizonte no barranco do Rio. O policial se aproximou e perguntou: - O senhor que é o dono da chalana? E ele respondeu: 'Essa é minha sina, correr as águas desse Pantanal de cima/abaixo... Levando e trazendo gente... Sonhos... Esperança... Essa vida é bonita demais pra se ser sozinho...'", escreveram na publicação.

Além das gravações realizadas no pantanal sul-mato-grossense, Almir Sater é natural da região e inclusive tem propriedades rurais que costuma visitar.