Almoço do Alô Alô já está movimentando o Mamma Jamma

O empresário Luiz Mendonça Filho (foto de Erick Salles/divulgação)

A sexta edição do Almoço de Negócios do Alô Alô Bahia já está movimentando o restaurante Mamma Jamma, no Shopping Barra, em Salvador, e quem já chegou por aqui foi Luiz Mendonça Filho, do Grupo LM.

Logo mais, o empresário irá compartilhar os aprendizados da sua carreira empreendedora. “Recebi com muita felicidade o convite para participar deste evento. Vejo que aqui o público é bem jovem e interessado em empreendedorismo e, a partir da minha experiência empreendendo desde os nove anos de idade, busco criar novas oportunidades e espaços para promover emprego e renda e acredito que tenho cumprido essa missão”, revela.

Com uma vasta experiência no seu segmento, Luiz Mendonça Filho acrescenta que vê com otimismo os próximos passos do grupo. “Acredito que temos conseguido sair da crise em 2019 a partir das novas políticas que o governo tem buscado implementar e estou muito confiante no ano de 2020”, destaca.