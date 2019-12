Alô Alô Bahia flagra Rainha Matos circulando pelo Festival Virada

Alô Alô Bahia viu a digital influencer Rainha Matos prestigiando, nesse domingo (29), a segunda noite do Festival Virada Salvador, que acontece até o dia primeiro de janeiro, na Arena Daniela Mercury, na orla da Boca do Rio.



A personagem ganhou notoriedade na internet compartilhando notícias de bastidores das celebridades em seu perfil no Instagram (@rainhamatosoficial), que acumula mais de um milhão de seguidores. “Este foi um ano muito especial, quanto efetivamente meu trabalho na internet foi reconhecido. Os planos para 2020 são os melhores possíveis”, nos contou.

Rainha Matos (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)