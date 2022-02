Alô Alô Bahia & Licia Fabio promovem almoço em Trancoso  

O portal Alô Alô Bahia, em parceria com a promoter Licia Fabio, promove super almoço, neste sábado, em Trancoso. O evento, a partir das 15h, reunirá 100 convidados no famoso restaurante Maritaca, na entrada do Quadrado. O encontro terá formato intimista e seguirá todos os protocolos vigentes. “Iremos fazer um encontro entre amigos para reunir marcas que estão apostando e fazendo a diferença não só em Trancoso, mas em toda a Bahia”, afirmou Licia Fabio. O almoço terá atrações surpresas, além de apresentação do DJ Juba e da cantora Gilmelândia. Os dois artistas chegaram no vilarejo nesta sexta-feira à noite.

Trancoso receberá almoço promovido por Alô Alô Bahia & Licia Fabio ( Foto: divulgação)

Vitrine

A Breton é uma das patrocinadoras do almoço de relacionamento promovido pelo portal Alô Alô Bahia em parceria com a promoter Licia Fabio, no restaurante Maritaca, em Trancoso. “É importante estar presente já que queremos fortalecer o relacionamento, apresentando a Breton para o público seleto que fará parte do evento”, afirma Daniel Pegoraro, diretor de Produtos e Estilo da marca. “Trancoso é um local muito visitado do Verão brasileiro e contamos com uma loja na capital do estado, em Salvador, sendo assim faz muito sentido para nós estar em outros pontos da Bahia, para que a Breton possa alcançar novos públicos”, finaliza Giselle Rivkind, diretora de Marketing da empresa.

Giselle Rivkind (Foto: divulgação)

Olho neles

A Grifo Engenharia, uma das patrocinadores do almoço Alô Alô Bahia & Licia Fabio, em Trancoso, decidiu aportar no Sul da Bahia, com projetos inovadores e tecnologias construtivas avançadas. “Nosso primeiro empreendimento imobiliário será em Arraial D’ajuda, uma incorporação com que leva a assinatura de Andrea Velame, projeto arquitetônico do escritório Marcus Barbosa Associados e o interior de Nathalia Velame”, nos disse Daniel Gedeon, que comanda a empresa ao lado dos sócios Arnoldo Neves e Caio Bernades. “Para nós é importante participar do evento porque causa uma proximidade maior com nosso público, com nossos clientes, 90% deles empresários”, finalizou Caio.

Daniel Gedeon, Arnoldo Neves e Caio Bernardes (Foto: divulgação)





Cenário de peso

O Maritaca, comandado por Márcia Taliberti, servirá de cenário para o almoço provido pelo Alô Alô Bahia & Licia Fabio, neste sábado, em Trancoso. Mais famoso do vilarejo, o restaurante passou por recente reforma orquestrada por Simone Araújo. “ Estou super contente em participar com o Maritaca desse primeiro evento em Trancoso. A Licia é uma amiga de muitos e muitos anos e o Alô Alô Bahia consegue reuniu o melhor e mais importante público não só de Salvador, como também de outros lugares. Certeza que será um grande sucesso”, nos disse Márcia.

Marcia Taliberti (Foto: Elias Dantas)









Personagem da semana

Além de suas atividades ligadas à Rinoplastia, área a qual vem se dedicando há alguns anos, o médico otorrinolaringologista Edson Freitas também é sócio e membro conselheiro do Day Hospital Louis Pasteur / Otorrino Center. A instituição localizada no Itaigara, em Salvador, vai passar por diversas mudanças e atualizações ainda esse ano. “Teremos uma reformulação de marca com um novo conceito, uma nova proposta, geração de empregos, e uma reforma que vai unir entretenimento, tecnologias e experiências. É um projeto arrojado, pioneiro e inovador”, garante o médico, um entusiasta do novo. “O que me move é a vontade de ser ainda melhor, prestar um excelente atendimento e evoluir”, diz. Neste sábado, Dr. Edson vai participar do almoço de relacionamento realizado pelo Alô Alô Bahia em parceria com a promoter Licia Fabio em Trancoso. “O Alô Alô Bahia e Licia foram muito felizes em escolher Trancoso para realização do almoço, um lugar cultural e gastronômico, é a cara da Bahia”, afirma o médico.

Edson Freitas (Foto: divulgação)