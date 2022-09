Alô Alô Bahia realiza talk com Leandro Karnal 

Sobre um palco disposto no centro do salão Gabriela, no Fera Palace Hotel, Leandro Karnal comandou, na noite de sexta-feira, um talk diante de uma plateia atenta, composta por empresários, gestores públicos e formadores de opinião. Os cerca de 150 convidados ouviram atentamente a fala do historiador, considerado um dos principais intelectuais do país, que por uma hora tratou do tema “valores, ética e estratégia no mercado empresarial”. Em seguida, o público teve a oportunidade de fazer perguntas ao palestrante.

O talk empresarial com Leandro Karnal faz parte do portifólio de eventos assinados pelo portal Alô Alô Bahia e foi realizado com o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador; patrocínio da Moura Dubeux, Suzano, Sebrae Bahia, Shopping da Bahia, Guebor Veículos, Seven Investor ( BTG Pactual), Escola Concept, Ivan Joias, Bontempo Salvador e Clínica Horaios e apoio da Zum Brazil Eventos, Hiperideal, AMAVI Assessoria, TD Design, Tudo São Flores, Uranus, Hike Agência, chef Flavia Sampaio e Fera Palace Hotel.

Fotos: Elias Dantas/Alô Alô Bahia:

Leandro Karnal Christiano Polillo

Camila Passos Isaac Edington e Thais Bahia

Karine e Conceição Queiroz Larissa Vasconcelos e Alexandre Peixe

Ivan Oliveira Bruno Portela

Jorge Tinoco Rafael Veloso e Alberto Cordeiro

Rosani Romano e Aurélio Cardoso Rafael e Alissa Freire







Fagner Cavalcante

Gilka e Wilson Andrade

Mariana Andrade e Eduardo Teixeira Juliane e André Fidalgo