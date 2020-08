Alô Alô: Confira quem prestigiou a inauguração do Cine Drive-In Bahia

O Alô Alô Bahia marcou presença, nesta terça-feira (04), na inauguração do Cine Drive-In Bahia, que ocupa o estacionamento externo do Shopping da Bahia, em Salvador. A noite, apenas para convidados, contou com show da banda Filhos de Jorge e exibição do filme Ó Paí, Ó, além de apresentação do DJ Rafa Gouveia. Confere quem esteve por lá!

ARRASTE PARA O LADO

Ricardo e Rafael Cal (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia) Rebeca Cavalcante e Mônica Carvalho (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia) Ingrid Pestana (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia) Erla Ribeiro e Ewerton Visco (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia) Antônio Meira Júnior e Paula Gama (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia) Fabrizzio Müller e Cristiana (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia) Carol Sousa e Paulla Hereda (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia) Cristóvão Neto (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia) Renato Piaba (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia) Duda Sanches (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia) (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia) Larissa e Wilton Lopes (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia) Gegê Magalhães (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia) Calliane Andrade e Juane Machado (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)