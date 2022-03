Alô Alô: Florense Salvador reinaugura loja com grande festa ao som de Carlinhos Brown

Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia

Cerca de 400 convidados do trade de arquitetura, design de interiores e formadores de opinião prestigiaram a reinauguração da Florense, realizada na noite desta terça-feira (29), no showroom da Alameda das Espatódeas (Caminho das Árvores). Para marcar o reposicionamento da grife em Salvador foi promovida uma festa, que contou com show do cantor e compositor Carlinhos Brown. O artista baiano preparou um repertório especial para os convidados do evento, que foram recepcionados pela promoter Licia Fabio e pelos empresários Camila Nunes Carneiro, Claudio Guillen Carneiro e Fabíola Secchin.

Todos puderam conferir de perto os detalhes da loja de 600 metros quadrados e três pavimentos, que tem o projeto assinado pelo arquiteto gaúcho Rafael Kroth. Entre as novidades, além da fachada, iluminação e ambientes completamente modernizados, que incluem um bistrô instado no segundo piso para a realização de almoços e outros encontros, está o espaço para o atendimento de clientes e exposição do mobiliário high-end.

“Escolhemos fazer nosso evento na mesma data do aniversário de Salvador por também ser o início de uma nova fase da Florense na Bahia. Estamos promovendo o reposicionamento da marca e este novo showroom, aliado ao produto de design, propõe uma experiência de consumo diferenciada. A gente tem certeza de que será uma simbiose muito bacana para a cidade”, destacou Mateus Corradi, CEO da empresa.



O evento, que contou com cobertura do portal Alô Alô Bahia, teve drinques da Concept Bar, buffet de Vini Figueira e produção da Tudo São Flores.

