Alô Alô: Gil Santos desembarca em Salvador de surpresa para rever a filha

Foto: Reprodução

A produtora de eventos Gil Santos, que mora em Fortaleza, no Ceará, desembarcou ontem à noite em Salvador. A viagem tem um motivo especial: rever a filha, Fernanda Sena, que reside em São Paulo e está passando uma temporada no apartamento da família, no Corredor da Vitória. Por causa da pandemia do novo coronavírus, Gil e Fernanda estavam sem se encontrar há cinco meses.

“Estava morrendo de saudades. Nos vimos em março, quando voltamos de um casamento em Itacaré e ela pegou a Covid-19. Logo depois, no dia 23/03, foi aniversário dela e estávamos longe pela primeira vez”, nos disse Gil Santos.