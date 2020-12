Alô Alô: veja a movimentação nos restaurantes Soho e Amado nesta sexta

O Alô Alô baixou no restaurante Soho, em Salvador, para acompanhar a movimentação dessa sexta-feira à noite. Por lá, mãos habilidosas dividiam o tempo entre o preparo de clássicos da cozinha fria e a elaboração de sugestões inventivas, sob o comando do chef Marcelo Fugita.

Localizado em um píer, na Bahia Marina, o Soho continua sendo um dos japoneses mais disputados da cidade. Do Soho, a nossa equipe seguiu para o Amado, que fica ao lado, em um galpão com imponente vista para a Baía de Todos os Santos. Veja o vídeo do passeio noturno abaixo. CLIQUE AQUI PARA VER AS FOTOS.