Alok se apresenta em festa de São João no interior da Bahia

Convidando o público a ver a beleza nas diferenças, Alok abriu sua apresentação, nesta quinta-feira (23), no São João de Serrinha, no interior baiano, criando um universo paralelo, o qual o próprio prefeito Adriano Lima chamou de "metaverso do sertão".



Sem esquecer a força regional da festa, o DJ trouxe em seu set, iniciado pouco antes das 2h da manhã, referências nordestinas, como "Anunciação", de Alceu Valença, e nacionais, como "Ai, Ai, Ai...", de Vanessa da Mata.

"O momento mais esperado da noite, a hora de viver o novo, uma experiência mágica, única, inexplicável, sensacional", escreveu o próprio prefeito nas redes sociais, em noite que contou ainda com shows de Chicabana, Kart Love, Batista Lima e Ederlan Lima.

Leia mais no Alô Alô Bahia