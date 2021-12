Alta mensal da cesta básica: Salvador tem 2º maior aumento entre capitais analisadas

Salvador está entre as nove capitais brasileiras que registrou aumento no custo médio da cesta básica de alimentos em novembro, de acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) em 17 capitais.

Com um aumento de 3,76%, a capital fica atrás apenas de Recife (8,13%) entre as cidades que também apresentaram elevação no custo médio, e à frente de João Pessoa (3,62%), Natal (3,25%), Fortaleza (2,91%), Belém (2,27%) e Aracaju (1,96%).

A pesquisa também aponta que, entre as capitais do Norte e Nordeste, onde a composição da cesta tem algumas diferenças em relação às demais cidades, Salvador registrou o segundo menor custo, com uma cesta de R$ 505,94, atrás apenas de Aracaju (R$ 473,26).

Confira relação de dados para cada capital analisada:

Com base na cesta mais cara que, em novembro, foi a de Florianópolis, o DIEESE estima que o salário mínimo necessário deveria ser equivalente a R$ 5.969,17, o que corresponde a 5,42 vezes o piso nacional vigente, de R$ 1.100,00. O cálculo é feito levando em consideração uma família de quatro pessoas, com dois adultos e duas crianças.

Além disso, o estudo também analisa o tempo médio necessário para adquirir os produtos da cesta. Em novembro, ficou em 119 horas e 58 minutos (média entre as 17 capitais), maior do que em outubro, quando foi de 118 horas e 45 minutos. Salvador registra uma jornada necessária de 101 horas e 11 minutos.

Preço dos alimentos

Ao comparar novembro de 2020 e novembro de 2021, o preço do conjunto de alimentos básicos subiu em todas as capitais que fazem parte do levantamento. Para a capital baiana, os produtos com alta de preço médio em relação a outubro foram o tomate (30,93%), café em pó (4,16%), farinha de mandioca (2,63%), óleo de soja (1,71%), açúcar cristal (1,64%), leite integral (1,52%) e carne bovina de primeira (0,72%).

Já os produtos com redução do preço médio em relação a outubro foram o arroz agulhinha tipo 1 (-3,12%), feijão carioquinha (-1,61%), banana (-1,10%) pão francês (-0,44%) e manteiga (-0,12%).