Alta procura por vacina contra gripe altera pontos de vacinação em Salvador

As doses da vacina contra a influenza previstas para durarem duas semanas acabaram em três dias em Salvador. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, mais de 114 mil idosos e trabalhadores da saúde foram imunizados contra o vírus. A grande procura fez a secretaria implementar novas estratégias de imunização. A mudança deve valer apenas para esta sexta-feira (27), já que a Prefeitura aguarda a chegada de vacinas do Ministério da Saúde.

A vacinação ocorrerá apenas em dois postos por bairro, totalizando 24 unidades de vacinação, além do sistema de drive-thru que acontece no Centro de Saúde Clementino Fraga (5º centro) e no Centro de Convenções, das 8h às 13h.

De acordo com o titular da pasta, Leo Prates, a implantação do sistema drive-thru, com vacinação de idosos no próprio carro, garantiu o sucesso da campanha e a adesão à mobilização. A ação evitou aglomeração de pessoas em um momento que o Ministério da Saúde aconselha o isolamento social por causa do avanço da pandemia do novo coronavírus.

“Vacinamos em três dias o que estava previsto para pelo menos 15 dias de campanha. Conseguimos atingir um número recorde de indivíduos protegidos logo no início da campanha”, comemorou o secretário.

Leo Prates destacou ainda que o município já solicitou ao governo federal a reposição das vacinas para garantir a proteção da população. “Já formalizamos junto ao Ministério da Saúde o pedido de uma nova remessa de vacinas para reforçar o estoque em Salvador. Com esse aporte de aproximadamente 80 mil novas doses, que devem chegar já na segunda-feira (30), retomamos a rotina normal da vacinação”, explicou.

Etapas

Nessa primeira etapa da campanha, que vai até 17 de abril, estão sendo vacinados idosos (acima de 60 anos) e trabalhadores de saúde como enfermeiros, higienizadores, condutores de ambulância e demais profissionais que atuam diretamente no setor.

Calendário

A vacinação para os maiores de 60 anos ocorrerá de acordo com o seguinte calendário. Até esta sexta-feira (27), serão imunizados idosos nascidos em janeiro, fevereiro e março. De segunda-feira (30) até o próximo dia 3, é a vez dos nascidos em abril, maio e junho. Dos dias 6 a 10 de abril, o imunobiológico será aplicado aos nascidos em julho, agosto e setembro. Por fim, a vacinação para os nascidos em outubro, novembro e dezembro acontece nos dias 13 a 17 de abril.

Dia D

A campanha de vacinação contra a influenza seguirá até dia 22 de maio, sendo 9 de maio o dia “D” de mobilização nacional. A vacina estará disponível em três fases para os grupos prioritários. Depois dos idosos (a partir de 60 anos) e trabalhadores de saúde, serão imunizadas as puérperas (mulheres que ganharam bebê nos últimos 45 dias), jovens de 12 a 21 anos de sob medidas socioeducativas e professores, além de portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. A meta é vacinar quase 900 mil pessoas em Salvador.