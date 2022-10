Alto volume de chuva em 24 horas surpreende moradores do interior da Bahia

Antes da semana começar, institutos de clima já apontavam que o tempo iria fechar na Bahia. E não deu outra: ainda na segunda-feira (24), cidades do estado apresentaram precipitações. Algumas delas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), chegaram a registrar quase 100mm em 24h e surpreender moradores.

Quem puxou a fila foi a cidade de Itagimirim com 94.5mm registrados na estação Noberto Fernandes em apenas um dia. Moradora do município, Maria Aparecida Cardoso, 22 anos, afirma que, apesar de não cair muito forte, a chuva não deu descanso por lá.

"Está chovendo bastante, ontem foi o dia todo sem parar. [...] Não teve nenhum acidente porque não era uma chuva forte. Porém, começou às 2h da manhã e continuou o dia inteiro, não parou mesmo", conta ela, dizendo que foi a maior chuva que aconteceu por lá neste mês.

Em Santa Cruz Cabrália, segunda cidade onde mais choveu na Bahia com 93.1 mm, a situação foi parecida. A comerciante Helena Henriques, 30, conta que a chuva não parou e fez alagamentos em alguns bairros da cidade, mas sem nenhum acidente muito grave ou deslizamento.

"Realmente, choveu bastante. Foi o dia inteiro e a noite toda desse jeito. Ao longo do dia, foi mais ou menos. Porém, de noite, choveu muito forte. Causou enchente em alguns bairros e foi a primeira vez que choveu em outubro", relata ela, dizendo que os alagamentos logo cessaram.

Além destas duas cidades, também foram registrados altos volumes de precipitação em Porto Seguro, onde caiu 73.6mm. Fechando a lista das cidades onde mais choveu no estado estão os municípios de Sobradinho com 51.8mm e Una 51.4mm

Dentro da normalidade

Apesar dos números, Cláudia Valéria, meteorologista do Inmet, explica que a situação está dentro da normalidade. Isso porque, de acordo com ela, algumas regiões do estado têm seu período chuvoso entre a segunda quinzena de outubro e o mês de abril. Por isso, os registros são naturais.

"Os volumes maiores estão sendo registrados na faixa leste, no sul, no sudoeste e no oeste, onde é período chuvoso nesse momento. Está tudo dentro da normalidade e deve permanecer assim até quinta-feira nessas áreas", explica Cláudia.

Ela pontua ainda que o volume de chuva registrado agora não é e nem deve ser comparado ao que foi registrado no fim de 2021, quando muitas chuvas causaram acidentes e desabrigaram baianos em diversas regiões do estado.

Para além disso, a meteorologista acrescenta que, em áreas onde havia um longo período de estiagem, deve começar a chover mesmo que em menores volumes. Isso também por conta da característica climática e de precipitação dessas áreas.

"Essa persistência das chuvas, em grande parte do estado, é normal a partir de agora. Na região oeste, por exemplo, é assim. Climatológicamente é dessa forma que acontece em alguns regiões, onde não chove de abril a setembro", completa.

Onde mais choveu no interior:

Itagimirim (94.5mm)

Santa Cruz Cabrália (93.1mm)

Porto Seguro (73.6mm)

Sobradinho Montante (51.8mm)

Una (51.4mm)