Alunos com 18 anos ou mais terão que apresentar cartão de vacina nas escolas estaduais

Os estudantes maiores de 18 anos da rede pública estadual terão que apresentar o cartão de vacina, na portaria das escolas, na próxima segunda-feira (7), quando começam as aulas de forma 100% presencial. A regra também é válida para a comunidade escolar que deseje ter acesso às unidades de ensino, atendendo ao decreto governamental que exige o comprovante para entrar em prédios públicos estaduais.

De acordo com o governo, nas escolas também será obrigatório o uso de máscaras, ventilação dos ambientes e disponibilização de álcool em gel para higienização das mãos, conforme os protocolos de biossegurança.

O superintendente de Planejamento Operacional da Rede Escolar da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) Manoel Calazans, ressalta a importância de todas as pessoas, independente da idade, seguirem as recomendações dos órgãos de Saúde e entidades científicas na atualização da carteira de vacinas. “A escola precisa reforçar e destacar a importância de acreditar na vacina e na ciência. Os estudantes que não estiverem vacinados, poderão ter acesso à escola, porém vamos fazer um trabalho educativo sobre a importância da vacinação com toda a comunidade. Esperamos que as famílias que ainda não foram vacinadas sejam sensibilizadas com a importância do ato”.

Segundo o governo, as escolas estão estruturadas e seguindo os protocolos de biossegurança desde que as aulas foram iniciadas para o ano letivo continuum 2020/21 e estas medidas foram ainda mais fortalecidas com as aulas presenciais, por meio da disponibilização de recursos do governo do Estado, da ordem de R$ 250 milhões do Programa Retorno Escolar Seguro (PRES). Os recursos transferidos para a conta da Caixa Escolar das unidades escolares foram destinados à cobertura de despesas de custeio e capital, de forma a contribuir para a manutenção física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino, adequando as estruturas e adquirindo materiais necessários para manter os protocolos de biossegurança.

Aula inaugural

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) promove, na próxima segunda-feira (7), a aula inaugural do ano letivo 2022, às 8h30, no auditório do Instituto Anísio Teixeira (IAT), em Salvador. A aula contará com a participação do secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, de estudantes, familiares e educadores. A transmissão será pelo canal Educa Bahia e pelo canal do Youtube da Educação Bahia. Com o tema "Educação é a máquina que produz a democracia", a aula inaugural terá como convidada especial a escritora Conceição Evaristo.

Durante a atividade, serão entregues 150 kits para as fanfarras escolares; kits de laboratórios de informática, com quase 5 mil computadores e chromebooks para unidades da Educação Profissional e Tecnológica; 200 kits de arena de lutas (tatames e quimonos, luvas e sacos de box); 100 óculos ORCAM para estudantes cegos e com baixa visão; e equipamentos e modernização dos estúdios do Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITEC).

A programação contempla, ainda, exposição de programas e projetos estruturantes; apresentação de novos programas da Educação; apresentações do Sexteto da NEOJIBA e da Banda Marcial Nelson Mandela (BANEMA), do Colégio Estadual Nelson Mandela; e entrega da premiação do concurso de vídeos escolares "Saúde na Escola", promovido pela SEC; além de depoimento de estudantes.