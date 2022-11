Alunos são conduzidos à delegacia após serem flagrados com facas em escola

Três alunos foram flagrados com facas no Instituto Municipal de Educação Aziz Maron (IMEAM), que é administrado sob o Vetor Disciplinar Militar, em Itabuna, no sul da Bahia. O trio foi conduzido para a delegacia, ouvido e liberado nesta quarta-feira (23).

Segundo informações da TV Santa Cruz, alguns alunos procuraram a direção do instituto para denunciar que alguns colegas estavam armados em sala de aula. A direção verificou e confirmou que três adolescentes estavam com facas dentro das mochilas.

"Nós conduzimos esses alunos até a sala do Vetor Disciplinar, mantivemos contato com os responsáveis, pelo fato deles serem menores... Solicitamos apoio da viatura da ronda escolar, onde esteve presente a guarnição, nos ajudando a conduzir esses menores até a delegacia, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência", relatou a coordenadora disciplinar, a subtenente Silmara Freitas.

A coordenadora ainda comentou que o caso, de acordo com o regulamento interno da escola, é uma transgressão de natureza gravíssima e eliminatória. "Com certeza esses alunos serão responsabilizados e provavelmente serão transferidos da escola compulsoriamente", destacou.

Uma reunião foi realizada na manhã desta quinta (24) entre as Direções Disciplinar e Pedagógica e a Secretaria Municipal de Educação sobre possíveis medidas cabíveis.