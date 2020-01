Alvo da Faroeste, empresa cedeu hangar no aeroporto para novo clipe de ex-Timbalada

Uma das empresas sob a mira da Operação Faroeste, a Addey Taxi Aéreo cedeu o hangar que ocupa no Aeroporto de Salvador para a gravação do novo clipe do cantor Denny Denan, ex-vocalista da Timbalada. O espaço que servia de base secreta do falso cônsul da Guiné-Bissau Adailton Maturino, denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) como mentor do suposto esquema de grilagem e venda de sentenças do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ), foi usado antes de cenário para o clipe “Nota de Cem”, do cantor Robyssão, conforme revelado pela revista Época em 1º de dezembro. Na ocasião, a Addey já estava no radar da Faroeste por ligações com Maturino e suspeitas de favorecimento em ações no TJ.



Cara virada

Há cerca de duas semanas, a Addey emprestou o hangar para a produção de Denny filmar imagens de “Turbina”, nova aposta musical do artista. Segundo apurou a Satélite, a gravação foi realizada apesar do veto imposto pela administração do aeroporto, por eventuais riscos à operação aérea no terminal.

Recordar é viver

A Addey surgiu na lupa da Faroeste após a descoberta de indícios de que ela foi beneficiada pelo esquema na disputa judicial contra o Grupo Vinci, que detém a concessão do aeroporto. A empresa de táxi aéreo responde a processo por dívidas relativas ao uso do hangar, onde também ficava a aeronave que, segundo o MPF, Adailton Maturino comprou com dinheiro ilícito.

Cartas na mesa

A direção do Banco do Nordeste (BNB) deve se reunir em breve com objetivo de reavaliar o financiamento para o governo da Bahia tocar o VLT do Subúrbio. Na pauta, estão as irregularidades no edital diante da mudança do projeto para monotrilho e o temor de liberar verbas do banco federal para um contrato de concessão sub judice.

Aviso prévio

Como noticiou ontem a coluna, técnicos do Tribunal de Contas do Estado (TCE) alertaram sobre o alto risco do empréstimo aprovado pelo BNB por irregularidades apontadas em auditoria do órgão. O edital do VLT/Monotrilho foi suspenso pelo TCE, mas liberado por liminar do TJ.

Resta um

Dos 35 selecionados pelo Partido Novo para concorrer ao cargo de prefeito nas eleições municipais deste ano em todo o Brasil, apenas um é da Bahia: o empresário Carlos Medeiros, que disputará o comando de Feira de Santana. Formado em Ciências Contábeis na Uefs, com MBA pelo Insper de São Paulo e pela universidade americana de Columbia, Medeiros foi executivo da Ambev por 20 anos e hoje atua nos setores de alimentação e construção civil.

Sinal vermelho

A cúpula das polícias Civil e Militar detectou um recente surto de roubos de veículos em Salvador e Região Metropolitana. Anteontem, o comando da PM e o delegado-geral da Civil, Bernardino Brito Filho, se encontraram reservadamente para discutir o salto de crimes do tipo nos últimos dias.

Cerca Lourenço

Após o TJ barrar a tramitação da reforma da Previdência dos servidores, o secretário estadual da Fazenda, Manoel Vitório, e o procurador-geral do Estado, Paulo Moreno, foram vistos na tarde de ontem circulando em gabinetes graduados da Corte.